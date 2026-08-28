Bank of America pagará 72,5 millones de dólares a las víctimas de Epstein tras un acuerdo judicial

Publicado por Diane Hernández 28 de agosto, 2026

Un juez federal de Nueva York otorgó la aprobación definitiva al acuerdo de 72,5 millones de dólares entre Bank of America y un grupo de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de Jeffrey Epstein.

Durante una audiencia celebrada el jueves, el juez federal Jed Rakoff, del Distrito Sur de Nueva York, consideró que el acuerdo proporcionará a numerosas víctimas una compensación “sustancial” y una forma de justicia, aunque sea parcial, según informó Reuters.

El pacto pone fin a la demanda colectiva Doe v. Bank of America, N.A., presentada en octubre de 2025 por una mujer identificada con el seudónimo de Jane Doe, en representación de otras víctimas.

Las acusaciones contra el banco

La demandante sostuvo que Epstein abusó sexualmente de ella en al menos 100 ocasiones entre 2011 y 2019. Según la denuncia, el financista depositó y retiró repetidamente dinero de sus cuentas en Bank of America como parte de su esquema de explotación.

Las mujeres acusaron a la entidad de ignorar movimientos financieros sospechosos relacionados con Epstein, incluso después de que este se declarara culpable en Florida en 2008 de solicitar prostitución y quedara registrado como delincuente sexual.

Entre las operaciones cuestionadas figuraron pagos realizados a Epstein por el multimillonario Leon Black, exdirector ejecutivo de Apollo Global Management. Black aseguró anteriormente que esos fondos correspondían a servicios de planificación patrimonial, asesoría fiscal y filantrópica, y negó cualquier conocimiento o participación en los delitos del financista, de acuerdo con ABC News.

Bank of America niega haber facilitado los delitos Bank of America aceptó el acuerdo en marzo, pero no admitió haber cometido irregularidades. La entidad sostiene que únicamente proporcionó servicios bancarios rutinarios a clientes que, en ese momento, no tenían una conexión conocida con la red de tráfico sexual.

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​“Bank of America no facilitó delitos de tráfico sexual”, afirmó un portavoz de la institución, quien señaló que el acuerdo permite cerrar el litigio y brindar mayor reparación a las demandantes.

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​Los abogados calculan que entre 60 y 75 mujeres, principalmente residentes en Estados Unidos y Europa del Este, podrían solicitar compensación del fondo.

El tercer gran acuerdo bancario

Bank of America se convierte en la tercera gran institución financiera que alcanza un acuerdo público con víctimas de Epstein. En 2023, JPMorgan Chase aceptó pagar 290 millones de dólares, mientras que Deutsche Bank acordó desembolsar 75 millones para resolver demandas similares.

Epstein murió en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. La Oficina del Médico Forense de Nueva York determinó que su muerte fue un suicidio.