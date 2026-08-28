Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años y su hijo Haakon hereda el trono

(ARCHIVOS) El rey Harald V de Noruega asiste a la conmemoración del centenario del Comité Fram AFP

Publicado por Diane Hernández 28 de agosto, 2026

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo, informó la Casa Real noruega. Su hijo, el hasta ahora príncipe heredero Haakon, lo sucedió automáticamente en el trono con el nombre de Haakon VIII.

“Con profundo pesar anunciamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido. El rey murió pacíficamente en el Hospital Universitario de Oslo, Rikshospitalet, el viernes 28 de agosto a las 6:35 de la mañana”, señaló el Palacio en su comunicado oficial.

La bandera del Palacio Real fue colocada a media asta después de conocerse el fallecimiento. Desde el jueves, cuando las autoridades informaron que su estado era “extremadamente grave”, numerosos ciudadanos se acercaron al recinto para depositar flores y rendir homenaje al monarca.

Una salud deteriorada durante los últimos años

Harald V permanecía hospitalizado desde el 17 de agosto. Según Reuters, recibía tratamiento por una infección bacteriana en la sangre y también padecía anemia hemolítica, una enfermedad caracterizada por la destrucción acelerada de los glóbulos rojos.

El rey había sufrido reiterados problemas de salud y llevaba un marcapasos permanente desde 2024. Sin embargo, se negó a abdicar y sostuvo que el juramento realizado ante el Parlamento noruego lo obligaba a permanecer en el cargo durante toda su vida.

“Presté juramento ante el Storting y es de por vida”, había afirmado cuando fue consultado sobre la posibilidad de seguir el ejemplo de la reina Margarita II de Dinamarca.

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, expresó su “profunda tristeza” por la muerte del monarca, considerado durante décadas una figura de unidad nacional.

Más de tres décadas en el trono Harald V ascendió al trono el 17 de enero de 1991, después de la muerte de su padre, el rey Olav V. Durante sus más de 35 años de reinado impulsó una imagen más cercana, abierta y tolerante de la monarquía noruega.

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​Su papel como figura de cohesión adquirió especial relevancia después de los atentados de Oslo y la isla de Utøya de 2011, en los que fueron asesinadas 77 personas.

Haakon VIII asume la Corona

Haakon, de 53 años, se convierte ahora en el cuarto rey de Noruega desde que el país alcanzó su independencia de Suecia en 1905. La sucesión se produce de manera automática, sin necesidad de coronación, de acuerdo con el sistema constitucional noruego.

El nuevo monarca deberá comunicar formalmente el fallecimiento al Gobierno y reunirse con el Consejo de Estado. Su esposa, Mette-Marit, pasa a convertirse en reina.

Haakon inicia su reinado en un momento delicado para la institución. La familia real ha afrontado durante los últimos meses las revelaciones sobre la antigua relación de Mette-Marit con Jeffrey Epstein y el proceso judicial contra su hijo, Marius Borg Høiby, condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros delitos. La sentencia fue apelada.

Pese a esas controversias, Harald V conservó una elevada popularidad y fue considerado hasta su muerte una de las figuras más respetadas de Noruega. Su desaparición cierra una etapa de modernización y estabilidad para la monarquía del país escandinavo.