Una jueza levanta un obstáculo para la orden de Trump sobre el voto por correo

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2026

Una jueza federal levantó este miércoles uno de los principales obstáculos judiciales a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar el voto por correo, mientras varios estados gobernados por demócratas presentaron una nueva demanda contra las medidas. La situación ocurre a pocas semanas de las elecciones de medio término.

La decisión de la jueza de distrito Indira Talwani, en Boston, se produjo dos días después de que la Corte Suprema emitiera un fallo procesal favorable a Trump en un caso relacionado. Según Associated Press (AP), el nuevo capítulo de la disputa podría llevar nuevamente el asunto ante el máximo tribunal antes de las elecciones, cuyos primeros votos por correo comenzarán a enviarse la próxima semana.

Talwani acordó levantar una orden que impedía al Servicio Postal de Estados Unidos implementar la orden de Trump para las elecciones de noviembre. La jueza explicó que se vio “obligada” a hacerlo después de que la mayoría de la Corte Suprema determinara que una medida cautelar similar que había emitido en otro caso era prematura.

Sin embargo, Talwani cuestionó duramente la medida presidencial. La jueza advirtió que la orden ejecutiva podría provocar “caos” y la calificó de “probablemente inconstitucional”.