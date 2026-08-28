Las fallas que casi provocan una tragedia: informe revela los problemas que dejaron al Marine One, con Trump a bordo, y un avión comercial peligrosamente cerca

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2026

El informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) reveló este jueves que la tripulación del Marine One realizó varios intentos fallidos para avisar al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de que el helicóptero del presidente Donald Trump estaba a punto de despegar el pasado 4 de agosto, antes de que la aeronave volara cerca de un avión comercial de pasajeros, detallando que la primera llamada no fue recibida antes de que Marine One despegara y que la segunda estaba entrecortada.

El informe señaló que la tripulación también falló en los intentos posteriores de transmitir el aviso obligatorio con tres minutos de antelación a través de las instalaciones de control de helicópteros de la Base Conjunta Anacostia-Bolling, lo cual tuvo como consecuencia que los despegues continuaran mientras Trump abandonaba la Casa Blanca para viajar hacia Los Ángeles.

Uno de los aviones que recibió el permiso de despegar ante esta situación fue un Embraer E-170 que volaba hacia Florida. Según el informe de la NTSB, tanto esta aeronave como el Marine One, donde se encontraba el presidente, llegaron a estar separadas por aproximadamente 0,82 millas náuticas en sentido lateral y unos 700 pies en sentido vertical, representando casi un milagro el hecho de que la situación no pasara a mayores.

Otros detalles revelados por el informe fueron que el sistema que indica a los pilotos si deben descender o ascender para evitar colisiones no emitió ningún tipo de resolución de emergencia, que el sistema de prevención de colisiones del Embraer logró emitir una alerta mientras ascendía y aceleraba tras su despegue, y que el Marine One pudo comunicarse con la torre de control tras ascender, recibiendo entonces una alerta de tráfico.

Advertencia previa y un peligroso antecedente

El informe también detalló que los problemas de comunicación entre Marine One y el aeropuerto ya habían sido advertidos días antes del incidente, ya que el pasado 30 de julio el escuadrón HMX-1 había informado a los controladores que las comunicaciones eran "intermitentes", mientras que estos señalaron que las tripulaciones no siempre daban el aviso obligatorio de tres minutos antes de despegar. A pesar de que ambas partes acordaron utilizar métodos alternativos en el caso de cualquier falla, los avisos no funcionaron el 4 de agosto, por lo que fue descrito como una insuficiencia en la cobertura de radio entre los equipos de comunicación y el Ellipse.

El susto del incidente no fue menor, tomando en cuenta el antecedente de lo ocurrido en enero del 2025, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército colisionó con un vuelo de American Airlines en ese mismo espacio aéreo, matando a las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.

La investigación posterior de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) atribuyó la tragedia a una recepción de radio deficiente que privó a la tripulación militar de información clave sobre la aeronave con la que terminó colisionando, agravada por la sobrecarga de un controlador que cubría dos funciones a la vez en un turno de alta demanda. Desde entonces, la FAA modificó y cerró algunas rutas de helicópteros sobre la ciudad, pero buena parte de las recomendaciones de seguridad de la NTSB continúa sin aplicarse, un vacío que el episodio del martes vuelve a poner sobre la mesa.