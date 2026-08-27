El analista político Álvaro Vértiz en Voz News: Trump ha logrado que Sheinbaum coopere de una forma “que no vimos durante el periodo de López Obrador”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de agosto, 2026

El analista político Álvaro Vértiz analizó este miércoles en el noticiero de Voz News la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de México, Roberto Velasco, en uno de los momentos más tensos de la relación entre ambos países. Vértiz señaló que el encuentro estuvo marcado por asuntos como el comercio, la seguridad y la migración, además de la situación del ya exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Venimos de un momento muy tenso. Ciertamente creo que el tema de Rocha Moya puso mucho estrés donde no debió haber existido. Me parece que la presidente Claudia Sheinbaum y su gobierno actúan de manera positiva. Y creo que el ministro Velazco está cooperando y teniendo una conversación muy abierta con Rubio en materia de comercio, seguridad y migración”, le dijo Vértiz a la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor.

El Departamento de Estado señaló que durante la reunión se pidió a Velasco que adoptara acciones más contundentes para detener la inmigración ilegal, frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y combatir a las organizaciones narcoterroristas que operan en México.

Al ser preguntado por Yapor sobre si Estados Unidos podría sentirse conforme con el reemplazo de Rocha Moya y el hecho de que México no haya mencionado la petición de extradición realizada por Washington, Vértiz consideró que las medidas adoptadas hasta ahora no serían suficientes. Sin embargo, el analista político destacó que el Gobierno estadounidense ha logrado hacer que Sheinbaum colabore más con Washington que el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No va a ser suficiente. Si algo hemos entendido de la Administración de Donald Trump es que siempre está buscando más. Desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum ha habido una cooperación que no vimos durante el periodo de López Obrador. Y esa cooperación ha sido manifestada a través de diferentes acciones. Creo que si bien tenemos que entender entre líneas cuál es el lenguaje pragmático, a mí me parece que el gobierno mexicano es un gobierno que está cambiando en materia de seguridad, pero aún falta por ver”, explicó Vértiz.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.