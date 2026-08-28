¿Quién es Ben Moss, nuevo secretario de Personal de la Casa Blanca?

Publicado por Joaquín Núñez 27 de agosto, 2026

Donald Trump anunció a Ben Moss como nuevo secretario de Personal de la Casa Blanca. El abogado reemplazará a William Scharf, quien ocupaba el puesto desde el inicio de la segunda Administración Trump.

Moss es un joven abogado formado en la Universidad de Chicago, que en pocos años pasó de trabajar en el ámbito judicial y privado a convertirse en una figura de confianza del vicepresidente JD Vance, primero en su época como senador y luego en su rol como vicepresidente.

Durante su etapa universitaria, fue presidente de la Jewish Law Students Association, además de editor en jefe del Chicago Journal of International Law y miembro de la Federalist Society.

Trump realizó el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde elogió el trabajo de Scharf, quien recientemente fue nombrado como asesor jurídico de la Casa Blanca: "Will hizo un trabajo verdaderamente sobresaliente como secretario de Personal y, sin duda, será un asesor jurídico de la Casa Blanca extraordinario".

Sobre Moss, el presidente elogió su trabajo y trayectoria. Describió su trabajo en la Administración Trump como "excepcional".

"Ben comenzó su carrera en el gobierno como asesor jurídico de JD Vance en el Senado de los Estados Unidos, después de haber trabajado como asistente legal de un muy respetado juez de la Corte Federal de Apelaciones y como abogado en la práctica privada. Fue uno de los mejores estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, una de las mejores facultades de derecho del país y, lo que es más importante, es un patriota que ama a nuestro hermoso país. Hará un excelente trabajo como secretario de Personal. ¡Felicidades, Ben!", añadió Trump.