ICE deporta a Venezuela a excoronel acusado de torturar a opositores durante el régimen de Maduro

Publicado por Joaquín Núñez 26 de agosto, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la deportación a Venezuela de Rafael José Quero Silva, un excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) señalado por su participación en la represión y tortura de manifestantes opositores al régimen de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, ICE confirmó que Quero Silva fue deportado el pasado 18 de agosto, en cumplimiento de una orden de remoción emitida por un juez de inmigración de Estados Unidos. La operación estuvo a cargo de agentes de ICE Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Centro de Operaciones contra Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.

"Los agentes de ICE siguen deportando a los violadores de derechos humanos a sus países de origen”, señaló Matthew Elliston, director de la oficina regional de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en Miami.

“Esta deportación refleja el excelente trabajo de ICE Miami, HSI Miami, el FBI de Miami y el Centro contra los Violadores de Derechos Humanos y los Crímenes de Guerra. Estamos comprometidos con la seguridad pública y la seguridad nacional, y con garantizar que Estados Unidos no se convierta en un refugio seguro para quienes participaron en persecuciones, torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos”, añadió.

La historia de la detención de Quero Silva

Quero Silva ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016, a través del Aeropuerto Internacional de Miami, con una visa de turista. Según ICE, posteriormente no abandonó el país de acuerdo con las condiciones de su admisión.

No obstante, las autoridades migratorias lo arrestaron el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida. Su presencia en Estados Unidos había llamado la atención años antes. Miembros de la comunidad venezolana lo identificaron después de que apareciera como extra en la producción televisiva en español "Mi Familia Perfecta", donde interpretó a un agente de policía. La aparición ayudó a que víctimas y activistas localizaran al exmilitar y proporcionaran información a las autoridades estadounidenses. El FBI posteriormente entrevistó a víctimas de la represión para investigar las acusaciones contra el exmilitar.