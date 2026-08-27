Estados Unidos cerca de concretar un acuerdo masivo para controlar yacimientos petroleros en Venezuela

El logo de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima en una estación de servicio en Venezuela.Ronaldo SCHEMIDT / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de agosto, 2026

El gobierno de Estados Unidos se encuentra negociando con el régimen interino de Venezuela la adquisición de una participación de propiedad en yacimientos clave de crudo, según reveló una exclusiva de Axios.

La iniciativa se perfila como un movimiento geopolítico de gran escala que busca afianzar la soberanía energética del país y abastecer el mercado en medio del contexto de inestabilidad internacional.

De concretarse, el acuerdo permitiría acceso directo a campos petroleros estratégicos que albergan cerca de 90,000 millones de barriles en reservas probadas.

Un impulso decisivo a las reservas estratégicas

El plan abarca más de una docena de áreas de producción previamente dominadas por intereses vinculados a actores del antiguo régimen y capitales de China.

La operación respondería al estado de baja histórica en el que se encuentra la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense, agravado por las perturbaciones en el suministro global derivadas de los conflictos en Irán y Ucrania.

"Calificar este acuerdo de enorme sería quedarse corto. Es masivo", señaló un funcionario bajo condición de anonimato a Axios.

A cambio de la participación de propiedad, el régimen en Caracas se beneficiaría de la inversión de compañías privadas, incluidas firmas estadounidenses, enfocadas en revitalizar la infraestructura productiva y generar mayores ingresos fiscales para la nación sudamericana.

Negociaciones al más alto nivel y reestructuración del sector

Las conversaciones de alto nivel han sido lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, en coordinación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, contando además con la participación clave del jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller.

En semanas recientes, delegaciones del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa mantuvieron reuniones de trabajo en Caracas para perfilar los aspectos técnicos del proyecto.

La industria energética venezolana sufrió un prolongado deterioro tras décadas de gestión socialista iniciadas por Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro, quien hoy enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York.

Con la intervención del capital privado y la supervisión estadounidense, el plan busca restaurar la capacidad operativa de los campos petroleros.

Las autoridades prevén que el secretario de Energía, Chris Wright, realice una visita oficial a Venezuela para definir las estrategias que permitan incrementar la producción mediante empresas norteamericanas.