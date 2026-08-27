El Departamento de Estado declara terrorista a un colectivo italiano que dio cobertura digital a Antifa de Portland, a ataques contra el ICE y a comunicados de Hamás y del IRGC

Publicado por Carlos Dominguez 27 de agosto, 2026

El Departamento de Estado designó este miércoles como grupo Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) al colectivo italiano Autistici/Inventati, conocido como A/I Collective.

La medida, anunciada junto al Departamento del Tesoro, bloquea bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas e instituciones financieras de Estados Unidos operar con el grupo. Quien incumpla puede enfrentar sanciones civiles o penales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Autistici/Inventati de "importante colectivo tecnológico de extrema izquierda cuyos servicios usan las células Antifa más activas y violentas de Estados Unidos y del resto del mundo". En un comunicado publicado en X, presentó la decisión como parte de una ofensiva más amplia contra el "terrorismo de extrema izquierda" y afirmó que no habrá refugio para quienes, a juicio de Washington, ataquen el orden público, dañen infraestructuras o intenten ocultar delitos.

Qué es Autistici/Inventati, según Washington

Según la ficha oficial, A/I es un grupo extremista con sede en Italia. No lo presenta como un simple servicio de privacidad, sino como el andamiaje técnico de células Antifa violentas y de militantes marxistas y anarquistas en Estados Unidos, Europa y otros países.

Washington afirma que su equipo de hackers y desarrolladores ofrece un paquete completo: chat y correo cifrados, alojamiento web, videoconferencia y streaming seguros, escudos de anonimato y otras herramientas. El objetivo, según el Departamento de Estado, es que esas redes organicen, recluten, hagan propaganda, intercambien objetivos y tácticas, y ataquen sin ser rastreadas.

El informe añade un detalle clave: A/I no es un servicio abierto. Dice que solo atiende a actores de izquierda radical y que filtra a mano a cada usuario por afinidad ideológica antes de darle acceso.

El propio colectivo, según el texto oficial, afirma gestionar unos 16.000 buzones, 1.500 sitios web, 5.500 listas de correo y 10.000 "blogs" en una plataforma propia. Militantes usarían esos canales para difundir datos de objetivos, manuales tácticos y comunicados de atentados.

Estados Unidos: Portland, Atlanta y Jane’s Revenge

En Oregón, el documento señala a Rose City Antifa. Dice que usó servicios de A/I para organizar e incitar delitos, incluido un ataque a helicópteros de la Patrulla Fronteriza (CBP) que derivó en una imputación federal. También afirma que difundió listas de doxing y datos personales obtenidos ilegalmente de agentes de ICE, con llamamientos a atacarlos en la calle y "en sus casas".

En Atlanta, una célula anarquista que intentó impedir la construcción de un centro de formación policial habría usado la misma infraestructura para reivindicar agresiones a agentes, publicar datos privados, amenazar a funcionarios y empresarios, y circular instrucciones para bombas e incendiarios contra edificios públicos y negocios. El Departamento de Estado dice que esa célula sigue activa y sigue usando A/I.

Jane’s Revenge, el grupo que incendió centros de crisis de embarazo en varios estados, habría publicado en esa red comunicados, reivindicaciones y llamadas a copiar los ataques. Cuatro miembros fueron imputados por conspiración contra derechos mediante amenazas e intimidación.

Europa: trenes, oleoducto y apagón en Berlín

El Departamento de Estado enumera varios casos en los que, según su versión, las herramientas de A/I sirvieron para reivindicar sabotajes y difundir instrucciones en Europa.

En 2026, células anarquistas que atacaron ferrocarriles en Francia, Italia, Alemania y Países Bajos habrían usado esos servicios para atribuirse los hechos, publicar comunicados y circular manuales de artefactos incendiarios improvisados contra vías e infraestructuras.

En marzo de 2026, la célula que saboteó el oleoducto transalpino (TAL) —y cortó temporalmente el flujo de crudo a Austria, Alemania y Chequia— habría reivindicado el ataque y publicado un manifiesto pidiendo más golpes. Ese texto, según Washington, remitía a otra plataforma de A/I con manuales de sabotaje y mapas de infraestructuras vulnerables en Norteamérica.

El informe cita también a una red de extrema izquierda responsable de incendios y sabotajes contra el ferrocarril y la energía en Alemania entre 2011 y 2026. Incluye el ataque de enero de 2026 a la red eléctrica de Berlín, que dejó sin luz a 45.000 hogares y causó una muerte. Esa red habría usado A/I para reivindicaciones, comunicados y un manifiesto que llamaba a atacar infraestructuras energéticas en todo el mundo.