Jared Golden: el demócrata que se puso del lado de Trump en la guerra arancelaria con Canadá

Publicado por Joaquín Núñez 27 de agosto, 2026

Jared Golden volvió a respaldar los aranceles impuestos por presidente Donald Trump a Canadá. En clara disonancia con sus colegas, el congresista demócrata defendió la política del presidente como herramienta para presionar a Ottawa en las negociaciones comerciales.

Golden, 44 años, representa al segundo distrito electoral de Maine desde 2019. Aunque su distrito se caracteriza por una demografía de tendencia conservadora, incluso votó por Trump en las últimas tres elecciones presidenciales, logró ser reelegido en tres oportunidades. En 2024, Trump derrotó a Kamala Harris por una diferencia de nueve puntos porcentuales, mientras que Golden fue reelegido por menos de un punto.

En esta oportunidad, el congresista respaldó los nuevos aranceles del 50% impuestos por Trump sobre unos 20.000 millones de dólares en bienes, equivalentes al 5,5% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos. La medida alcanza productos como acero, electrónicos, lácteos, ropa y otros bienes, y Trump la justificó como una respuesta a las barreras comerciales de Canadá y a lo que considera un trato injusto para los productores estadounidenses.

En respuesta, el primer ministro Mark Carney anunció aranceles de represalia en productos estadounidenses, que entrarán en vigor el 8 de septiembre.

La nueva escalada se produjo después de que las conversaciones entre ambos gobiernos se estancaran por desacuerdos sobre las condiciones de un futuro acuerdo comercial. Carney acusó a Washington de formular demandas de último momento que perjudicaban los intereses económicos de Canadá, mientras que funcionarios estadounidenses responsabilizaron a Ottawa por el fracaso de las negociaciones.

Golden se expresó al respecto en diálogo con el Portland Press Herald: "Si Canadá cree que le irá mejor sin nuestros productos, les deseo buena suerte. Sospecho que, a la larga, no les irá bien".

La posición de Golden resulta especialmente llamativa porque Canadá es el principal socio comercial de Maine. En 2024, el 42% de todos los productos que Maine exportó tuvieron como destino Canadá, mientras que el 70% de sus importaciones provinieron de ese país.

El exmarine había sido el único congresista demócrata en oponerse a una resolución para derogar los aranceles de Trump a Canadá, incluso cuando seis republicanos acompañaron la votación.