Un juez falla a favor de Texas y en contra de Minnesota en la extradición de un agente de ICE

Publicado por Misty Severi 27 de agosto, 2026

Un juez federal falló a favor de Texas este miércoles respecto al intento de Minnesota de extraditar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dictaminando que Minnesota no había demostrado que el gobernador de Texas, Greg Abbott, hubiera actuado de mala fe al demorar la respuesta a la solicitud de extradición.

Minnesota ha argumentado que el papel de Abbott en el caso es de carácter ministerial e instó al juez a obligar al gobernador a entregar al agente de ICE Christian Castro, quien se encuentra actualmente bajo custodia en Texas, pero es buscado por cargos estatales en Minnesota.

Abbott ha rechazado este argumento, afirmando que no estaba obligado a hacerlo porque Castro no estaba huyendo de la justicia al abandonar Minnesota, ya que fue llamado de vuelta a Texas por el ICE.

El juez de la corte de Distrito de EE UU Fernando Rodríguez Jr. afirmó que Abbott actuaba dentro de sus competencias al revisar si Castro reunía los requisitos para la extradición, y no encontró pruebas de que el gobernador actuara de mala fe.

Un abogado de Abbott declaró el martes que estaba a la espera de que el secretario de Estado de Texas determinara si Castro cumplía los criterios de fugitivo según la ley de extradición y afirmó que el proceso se estaba llevando a cabo de buena fe, según el New York Times.

La resolución del juez significa que Castro podría ser puesto en libertad ya el jueves, pero a las autoridades de Minnesota les preocupa que Castro intente huir del país, y citan conversaciones intervenidas que ha mantenido mientras se encontraba detenido con una mujer al sur de la frontera.

Las conversaciones incluían supuestos planes "sobre casarse con ella y comprar una casa en México cuando quedara en libertad".

Las autoridades de Minnesota han imputado a Castro cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa de un delito relacionado con un incidente ocurrido en enero. Castro presuntamente disparó a un inmigrante venezolano tras disparar a través de la puerta de una vivienda. Posteriormente, supuestamente mintió alegando que el inmigrante le había atacado primero.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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