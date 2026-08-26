Maryland: un juez frena el referéndum demócrata de redistribución de distritos electorales al detectar graves deficiencias legales

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de agosto, 2026

Un revés judicial ha frenado temporalmente los planes del Partido Demócrata en Maryland para reestructurar la configuración de los distritos electorales del estado.

Según reportó Politico, el juez Robert J. Thompson emitió una medida cautelar que bloquea la inclusión de la consulta de redistribución de distritos en la papeleta del próximo mes de noviembre.

El dictamen frena una medida aprobada recientemente por la Asamblea General estatal durante una sesión extraordinaria. El proyecto buscaba desligar los distritos congresionales de las normas geográficas aplicadas a las circunscripciones locales, abriendo la puerta a que el mapa electoral fuera modificado con vistas al ciclo de 2028.

Falta de rigor legal y redacción calificada de engañosa

En la fundamentación de su fallo, el magistrado Thompson determinó que el proyecto presentaba graves vicios de forma al sostener que la ley "es legalmente deficiente" porque el Poder Legislativo no respetó "el proceso y procedimiento ordinario para someter las enmiendas constitucionales propuestas al pueblo".

El juez cuestionó de forma explícita el texto propuesto para la papeleta de votación, indicando que contiene una redacción que desinforma a los electores.

"Incluso si la interpretación de la Constitución por parte de la legislatura fuera correcta y estuvieran exentos de cumplir las leyes que imponen a todos los demás ciudadanos de Maryland, el tribunal considera que la pregunta del referéndum en sí es deficiente", argumentó el magistrado en su escrito.

Además, señaló que el lenguaje utilizado era "intencionadamente engañoso", motivo por el cual "debería descalificar la pregunta electoral tal como está redactada actualmente".

Reacciones e inminente recurso ante la Corte Suprema estatal

A pesar del freno dispuesto a la Junta Estatal de Elecciones, el propio juez Thompson dejó en suspenso la ejecución inmediata de la orden a la espera de que el Tribunal Supremo de Maryland resuelva el caso de manera definitiva.

La respuesta de los líderes demócratas no se hizo esperar. El presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, afirmó estar "confiado en que la Asamblea General actuó rotundamente dentro de su autoridad constitucional" y manifestó su convicción de que las instancias superiores ratificarán la legalidad de la medida.

Por su parte, el portavoz del gobernador Wes Moore, Ammar Moussa, expresó el desacuerdo de la administración con el fallo. "En un momento en que estados de todo el país están manipulando los mapas congresionales para silenciar a los votantes y socavar la representación justa, Maryland no puede permitirse quedarse de brazos cruzados", declaró Moussa a Politico, confirmando que la apelación ante la máxima instancia judicial ya fue presentada.

El desenlace del litigio dejará en manos de la Corte Suprema estatal la validez de la propuesta electoral, en medio del debate nacional por el trazado de los distritos.