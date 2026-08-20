Menos burócratas y más presupuesto para los alumnos: Greg Abbott fija un límite estricto al gasto administrativo en las escuelas de Texas

El gobernador Greg Abbott junto al presidente Donald Trump, en julio de 2025.Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de agosto, 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una nueva iniciativa educativa orientada a reducir el aparato administrativo en los distritos escolares del estado y garantizar que los fondos de los contribuyentes se destinen de manera prioritaria al trabajo directo en el aula.

La propuesta busca frenar la expansión de puestos burocráticos y canalizar la inversión pública hacia la enseñanza de los estudiantes.

"Texas ha realizado inversiones históricas en la educación pública para brindar a nuestros maestros y estudiantes los recursos que necesitan para tener éxito", declaró el gobernador Abbott. "Esos dólares pertenecen al aula, no deben desperdiciarse en una burocracia desmedida.

Los administradores deben rendir cuentas por su gasto imprudente y por desviar la atención de lo que realmente importa: los estudiantes".

Un límite obligatorio al gasto burocrático

El plan trazado por el ejecutivo estatal establece que los distritos escolares deberán destinar obligatoriamente al menos el 70% de su presupuesto a actividades vinculadas directamente con la instrucción en las aulas.

Con esta exigencia, la administración estatal pretende eliminar cargas administrativas redundantes, ajustar las planillas de las oficinas centrales de los distritos y redistribuir esos recursos hacia el incremento salarial de los docentes, el equipamiento escolar y programas de rendimiento académico.

La medida se suma a una serie de reformas impulsadas recientemente por la oficina del gobernador para reestructurar el sistema de enseñanza pública en Texas.

Durante las últimas semanas, Abbott ha presentado propuestas para reforzar las penas contra agresores sexuales en entornos escolares, limitar el uso de pantallas en clase para devolver el protagonismo al profesor, crear las Academias de Éxito Estudiantil enfocadas en lectura y matemáticas, y erradicar cualquier intento de influencia extranjera en los colegios públicos del estado.

Con este paquete de medidas, el gobierno estatal busca consolidar un modelo educativo más eficiente, libre de trabas burocráticas y enfocado exclusivamente en la excelencia académica y la protección de los alumnos.