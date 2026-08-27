Un exempleado de inteligencia contrario a Trump intentó entregar información clasificada a un Gobierno extranjero

Publicado por Joaquín Núñez 27 de agosto, 2026

Un exempleado del Gobierno federal se declaró culpable de transmitir información de defensa nacional a un gobierno extranjero. Se trata de Nathan Vilas Laatsch, de 29 años y especialista en informática, que trabajaba en la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) del Departamento de Guerra.

Laatsch había ingresado como empleado civil de la DIA en 2019 y su trabajo estaba relacionado con la detección de amenazas internas dentro de la agencia de inteligencia militar estadounidense. Debido a su área, tenía una autorización de seguridad 'Top Secret'.

La investigación comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre los planes de Laatsch y fue descubierto luego de un trabajo de campo realizado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Según informó el Departamento de Justicia (DOJ), Laatsh comenzó a ofrecer información clasificada a un supuesto representante de un gobierno extranjero. Sin embargo, el contacto era en realidad un agente encubierto del FBI.

El 1 de mayo de 2025, Laatsch dejó una memoria USB en un parque del norte de Virginia para que el supuesto representante extranjero la recogiera. La memoria contenía documentos clasificados como 'Secret' y 'Top Secret', además de un mensaje en el que explicaba que había seleccionado una muestra para demostrar el tipo y alcance de la información a la que tenía acceso.

Después de esa primera entrega, preguntó qué podía recibir a cambio de continuar proporcionando información y manifestó su interés en obtener la ciudadanía del país extranjero, aunque también dijo que no se oponía a recibir una compensación económica.

La operación continuó durante mayo. Entre el 15 y el 27 de ese mes, Laatsch volvió a copiar información desde una computadora y sacó información clasificada de su lugar de trabajo escondida entre su ropa. El 29 de mayo acudió a otro punto acordado para entregar documentos clasificados, pero el FBI lo arrestó en el acto.

Los documentos del caso también revelan que Laatsch estaba en desacuerdo con la gestión del presidente Donald Trump. En uno de los mensajes enviados al supuesto representante extranjero, afirmó que no compartía los valores de la Administración y que estaba dispuesto a entregar información clasificada para “apoyar los valores que Estados Unidos alguna vez representó”.

"Los empleados del Gobierno de Estados Unidos, a quienes se les han confiado los secretos de nuestra nación deben proteger siempre la seguridad de nuestro país, y no desentenderse de esta responsabilidad de manera desconsiderada por desacuerdo, egoísmo o codicia”, afirmó al respecto el fiscal general Todd Blanche.

“Laatsch enfrenta graves consecuencias por haber abusado de su posición de confianza. Este caso demuestra que, si alguien divulga ilegalmente información de defensa nacional, lo encontraremos y lo haremos rendir cuentas en toda la medida que permita la ley”, añadió.

Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, señaló lo siguiente: “Por su propia admisión, Laatsch traicionó su juramento al ofrecer información clasificada a un Gobierno extranjero, justamente lo que debía prevenir como empleado de la División de Amenazas Internas de la DIA”.

El jueves, Laatsch se declaró culpable de transmisión de información de defensa nacional a un Gobierno extranjero, delito cuya pena máxima es cadena perpetua. Está previsto que reciba su sentencia el 27 de enero de 2027 en un tribunal federal de Alexandria, Virginia.