El hombre arrestado en el campo de golf de Trump en California tenía la agenda de la primera dama, según el Servicio Secreto

Publicado por Misty Severi 28 de agosto, 2026

Un hombre que fue detenido a principios de este mes en el campo de golf del presidente Donald Trump en Los Ángeles, según se informa, tenía en su poder la agenda de la primera dama Melania Trump y de miembros del Servicio Secreto del presidente.

El departamento del sheriff de Los Ángeles informó de que Jeanine John Taele, de 38 años, fue detenido el primer fin de semana de agosto tras ser visto recorriendo las instalaciones del club tomando fotografías y grabando vídeos, y dando la impresión de estar vigilando las actividades de planificación de seguridad.

Los agentes del sheriff de Los Ángeles señalaron que Taele iba armado y le incautaron, durante su detención, un cargador de 16 cartuchos con munición de punta hueca que llevaba en el bolsillo del pantalón. También registraron su vehículo, donde encontraron una pistola cargada con un cartucho en la recámara, junto con otro cargador cargado con munición de punta hueca.

El juez del condado de Los Ángeles, John Lonergan Jr., suspendió el miércoles el proceso penal contra Taele y lo remitió al tribunal de salud mental de Hollywood basándose en las declaraciones que este realizó en una evaluación previa al juicio, en las que indicaba que no estaba mentalmente capacitado para ser juzgado.

El juez no indicó si los escritos de Taele contenían alguna inclinación o motivo político, pero expresó su preocupación por los mismos, que también incluían listas detalladas para sobrevivir "fuera del sistema", según la Associated Press.

"Este caso en sí mismo resulta alarmante en los tiempos que corren, con la violencia que se está infiltrando en nuestra vida cotidiana, especialmente con el partidismo que impera en el ámbito político", afirmó Lonergan.

Taele, un exmarine, fue acusado de varios delitos graves, entre ellos la posesión de un rifle o escopeta de cañón corto y la recepción de un cargador de gran capacidad. También se le imputó el delito menor de portar un arma de fuego oculta en un vehículo.

Lonergan se negó a fijar una fianza para Taele, que permanecerá en prisión hasta la vista prevista para el 9 de septiembre en el Tribunal de Salud Mental de Hollywood.

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