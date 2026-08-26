Descuentos de hasta $1,000 en verano: la estrategia de Greg Abbott para acelerar la graduación de los universitarios

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 25 de agosto, 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó un nuevo programa de ahorro universitario destinado a reducir los costos de la educación superior en el estado. El anuncio se dio a conocer tras una mesa redonda de trabajo celebrada junto a legisladores, personal docente de Sam Houston State University y estudiantes.

El plan contempla incentivos económicos directos aplicables a las materias de verano con validez para títulos de grado, buscando facilitar la titulación temprana y una pronta inserción en el mercado laboral.

Descuentos directos en la matrícula de verano

La medida establece reducciones de tarifas en colaboración con universidades públicas e instituciones de educación superior del estado. Bajo este esquema, los alumnos inscritos en asignaturas que sumen entre una y cinco horas de crédito durante la temporada estival obtendrán una deducción automática de $500 en su matrícula.

Para aquellos estudiantes que cursen seis o más horas de crédito durante el término estival, la rebaja en la tarifa universitaria alcanzará los $1,000.

"Cada estudiante de Texas debe estar facultado para perseguir sus metas académicas", afirmó el gobernador Abbott durante la presentación. "Podemos lograrlo haciendo que la educación superior de Texas sea más asequible y accesible para los estudiantes. Trabajando con universidades de primer nivel, posicionaremos mejor a nuestros estudiantes para el éxito futuro".

Apuesta por la eficiencia y la calidad en la enseñanza

El plan para la educación superior se suma a una serie de reformas impulsadas recientemente por el ejecutivo estatal para optimizar el sistema educativo integral en Texas.

En semanas previas, la gobernación anunció medidas enfocadas en la enseñanza primaria y secundaria (K-12).

Esas acciones incluyeron el blindaje de las aulas frente a depredadores sexuales, la limitación del tiempo frente a pantallas digitales, la aplicación de programas para elevar el rendimiento en lectura y matemáticas, la prohibición de injerencias extranjeras en escuelas públicas y el recorte del gasto administrativo innecesario.

Con este nuevo programa, la administración estatal reafirma una estrategia centrada en el mérito académico, la reducción del gasto burocrático y el rendimiento financiero para beneficiar a las familias de Texas.