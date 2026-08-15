Trump visita Long Island, respalda a Blakeman para gobernador de Nueva York y protagoniza un momento emotivo con la familia de Jacob Freytes, el niño asesinado en el Bronx

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump visitó este viernes la Academia de Policía del Condado de Nassau, en Long Island, además de dar un discurso centrado en la baja del crimen, también dio su respaldo explícito a la candidatura a gobernador del republicano Bruce Blakeman y un gesto emotivo que marcó el acto: bajó del escenario para abrazar a los padres de Jacob Freytes, el niño de 12 años asesinado por una bala perdida en el Bronx.

Trump habló ante decenas de cadetes uniformados y funcionarios del Departamento de Justicia, quienes presentaron nuevas estadísticas de criminalidad durante el acto. "En 2025 logramos la mayor reducción de crímenes violentos en la historia estadounidense y el año pasado hubo más de 3.100 asesinatos menos que el año anterior. Desde que asumí, las fuerzas del orden federales arrestaron a 1,2 millones de criminales en todo el país, y a los malos", dijo el presidente. Los datos preliminares del FBI para 2025 muestran una caída estimada del 9,3 % en el crimen violento a nivel nacional respecto de 2024, con un descenso del 18,1 % en homicidios, cifras que la agencia describió como las mayores bajas anuales en crimen violento y homicidios desde 1937.

En medio del discurso, Trump se refirió al caso de Jacob Freytes, asesinado por una bala perdida hace dos semanas mientras andaba en bicicleta en el Bronx, y recordó que había sido baleado por un delincuente reincidente durante un tiroteo. "Jacob era hijo de una madre amorosa y de un detective retirado de la policía de Nueva York, y son personas increíbles, y creo que escuché que podrían estar hoy con nosotros. ¿Están con nosotros?", preguntó el presidente. Acto seguido, bajó del escenario para saludar a sus padres, Migdalia Martínez y el sargento retirado del NYPD Jesús Freytes, a quienes abrazó y les dijo unas palabras en privado. Al regresar, definió lo ocurrido como algo horrible.

Trump aprovechó el acto para respaldar formalmente la candidatura de Blakeman, actual ejecutivo del condado de Nassau, en su disputa contra la gobernadora demócrata Kathy Hochul. "En ningún lugar es más claro el ataque comunista contra la sociedad estadounidense que en el estado de Nueva York. La gobernadora radical de izquierda, Kathy Hochul, ha sido muy, muy mala en materia de crimen", afirmó. Blakeman, que compartió el escenario con el presidente, le agradeció públicamente y elogió su gestión en la frontera sur.

El mandatario también cuestionó las políticas de santuario del estado y la ley de fianzas sin efectivo impulsada por Hochul, y calificó de "sediciosa" la norma que obliga a condados como Nassau a poner fin a sus acuerdos formales de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes del 25 de agosto.

La oficina de Hochul respondió con un comunicado en el que acusó a Trump y Blakeman de estar unidos contra la gobernadora por exigir responsabilidad a agentes de ICE que actúan sin control, mientras —sostuvo— su administración invierte miles de millones para bajar el crimen, en contraste con los niveles que, según la gobernadora, alcanzaron máximos históricos bajo la gestión de Blakeman.

Una encuesta reciente de la Universidad de Siena mostró a Hochul con una ventaja de diez puntos sobre Blakeman, 49% a 39%, aunque la diferencia se redujo frente a los veinte puntos que la gobernadora tenía en junio. El mismo sondeo indicó que el 60% de los votantes probables en Nueva York tiene una opinión desfavorable de Trump.

Simpatizantes y opositores del presidente se manifestaron en las inmediaciones del acto. Un organizador de la National Day Labor Organizing Network sostuvo que la presencia de ICE en la zona responde a un intento de Blakeman por mostrarse como aliado incondicional de Trump, algo que, afirmó, las comunidades locales rechazan.