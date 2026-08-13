Trump enfría los rumores sobre un tercer mandato: “Me encantaría postularme, pero la ley es muy clara”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump desestimó este martes por la noche las preguntas sobre si podría buscar otro mandato en la Casa Blanca en 2028, señalando los límites constitucionales a los períodos presidenciales, a pesar de que la posibilidad de otra campaña también ha sido planteada por sus seguidores en numerosas ocasiones. “Todo el mundo me hace esa pregunta, y saben que la ley es muy clara al respecto. Me encantaría postularme, pero la ley es muy clara. Todo el mundo me pregunta; incluso esta noche estaban gritando en el evento: ‘2028’. No, todo el mundo quiere que lo haga, pero la ley es muy clara”, dijo Trump durante una entrevista con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Los comentarios de Trump sobre un posible tercer mandato han variado a lo largo de su segunda presidencia. En ocasiones, ha tratado la idea como una broma, mientras que en otras ha sugerido que al menos estaba considerando posibles maneras de hacerlo realidad. Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el 24 de julio, Trump bromeó sobre la posibilidad de permanecer en el cargo durante otro mandato. “Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Siempre es mejor. Y la tercera vez será aún mejor. Es solo una broma”, dijo Trump.

A lo largo de estos últimos meses, tanto el vicepresidente Vance como el secretario de Estado Marco Rubio han sido señalados ampliamente como los principales contendientes para integrar la fórmula republicana en 2028. Ante este hecho, Trump dijo ante una multitud durante un evento en la Casa Blanca en mayo que ambos formarían un “equipo de ensueño”, aunque no especificó a quién le gustaría ver encabezando la fórmula. “Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia”, aclaró. “Pero saben… creo que suena como candidato presidencial y candidato a vicepresidente”, destacó el mandatario republicano.

La 22.ª Enmienda, ratificada en 1951, prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces. La enmienda fue aprobada varios años después de la muerte de Franklin D. Roosevelt. Roosevelt sigue siendo el único presidente de Estados Unidos que ha ganado cuatro elecciones presidenciales.