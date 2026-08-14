Un Inmigrante guatemalteco muere tras sufrir una emergencia médica luego de ser detenido por ICE

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de agosto, 2026

La Administración del presidente Donald Trump informó este jueves que un inmigrante guatemalteco identificado como José Chajon-Raxon murió después de sufrir una emergencia médica tras ser trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Newark, Nueva Jersey, en julio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que una enfermera atendía otra emergencia cuando observó que Chajon-Raxon estaba “experimentando una actividad similar a una convulsión”. El inmigrante guatemalteco había sido detenido el día anterior y fue trasladado poco después a un hospital. Posteriormente murió en el centro médico, pero como para entonces ya no se encontraba bajo custodia, ICE no fue notificado.

El centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, ya había sido objeto de críticas por parte de defensores de los derechos humanos y legisladores demócratas tras las muertes bajo custodia de ICE de Edwin López-Cornejo, un inmigrante salvadoreño, y Jean Wilson Brutus, procedente de Haití. El salvadoreño murió este mes después de sufrir una emergencia médica, mientras que el ciudadano haitiano falleció en diciembre.

El DHS explicó que ICE no fue informado de la muerte de Chajon-Raxon porque la agencia “no era responsable cuando una persona fallece semanas después de haber dejado su custodia”. Asimismo, el portavoz del DHS señaló en un comunicado enviado a diferentes medios de comunicación que “Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, Chajon-Raxon recibió atención médica adecuada por parte de la enfermera, quien le aseguró que estaba a salvo. La enfermera proporcionó un informe completo a los servicios de emergencia y Chajon-Raxon fue trasladado al hospital y puesto en libertad de la custodia de ICE el 22 de julio. ICE no fue notificado de su muerte”.

Más de 50 personas han muerto bajo custodia de ICE en todo Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero del año pasado. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por la atención médica y las condiciones de vida en estos centros de detención.