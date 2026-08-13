$22 millones para defender la mayoría en la Cámara: un grupo republicano lanza una campaña de anuncios en 41 distritos

Publicado por Joaquín Núñez 13 de agosto, 2026

La American Action Network (AAN), un importante grupo conservador alineado con el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, lanzó una campaña publicitaria de 22 millones de dólares en 41 distritos electorales clave de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

Desde 2002, ningún presidente ha podido retener la mayoría en la Cámara en unas elecciones de medio término. Este año, Donald Trump y los republicanos buscarán romper esa racha negativa.

En este contexto llega el anuncio de AAN. La campaña incluirá publicidad en radio, televisión, medios digitales y correo postal. La difusión comenzó el 13 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre. En cuanto al contenido, remarcará las políticas de la Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, como la deducción de impuestos a las propinas y horas extra, recortes fiscales a emprendedores y a la seguridad social.

"Los conservadores dan prioridad a las familias trabajadoras al ofrecerles un alivio fiscal histórico”, afirmó Chris Winkelman, presidente de la AAN.

“Mientras tanto, los legisladores de extrema izquierda están obsesionados con ideas radicales, como aumentar tus impuestos y hacerte pagar las cirugías de cambio de sexo para los niños. La AAN seguirá denunciando estas políticas por lo que son: perjudiciales para tu bolsillo y perjudiciales para las familias estadounidenses”, añadió.

La compra se suma a los 40 millones de dólares que AAN ya ha invertido en promover la citada legislación. En total, los 62 millones de dólares representan la mayor cantidad que AAN ha gastado jamás en este punto de un ciclo electoral.

La campaña de anuncios incluye distritos clave que los republicanos buscan defender, así como también algunos que buscan arrebatarles a los demócratas.

Los distritos demócratas apuntados por la campaña de AAN

CA-13: Adam Gray

FL-09: Darren Soto

FL-14: Kathy Castor

FL-23: Jared Moskowitz

MI-08; Kristen McDonald Rivet

NV-01: Dina Titus

NV-03: Susie Lee

NJ-09: Nellie Pou

NM-02: Gabe Vasquez

NY-03: Tom Suozzi

NY-04: Laura Gillen

NY-19: Josh Riley

NC-01: Don Davis

OH-01: Greg Landsman

OH-09: Marcy Kaptur

TX-28: Henry Cuellar

TX-34: Vicente González

WA-03: Marie Gluesenkamp Pérez

Los distritos republicanos apuntados por la campaña de AAN