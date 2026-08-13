$22 millones para defender la mayoría en la Cámara: un grupo republicano lanza una campaña de anuncios en 41 distritos
Desde 2002, ningún presidente ha podido retener la mayoría en la Cámara de Representantes en unas elecciones de medio término. Este año, Donald Trump y los republicanos buscarán romper esa racha negativa en noviembre.
La American Action Network (AAN), un importante grupo conservador alineado con el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, lanzó una campaña publicitaria de 22 millones de dólares en 41 distritos electorales clave de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
Desde 2002, ningún presidente ha podido retener la mayoría en la Cámara en unas elecciones de medio término. Este año, Donald Trump y los republicanos buscarán romper esa racha negativa.
En este contexto llega el anuncio de AAN. La campaña incluirá publicidad en radio, televisión, medios digitales y correo postal. La difusión comenzó el 13 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre. En cuanto al contenido, remarcará las políticas de la Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, como la deducción de impuestos a las propinas y horas extra, recortes fiscales a emprendedores y a la seguridad social.
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"Los conservadores dan prioridad a las familias trabajadoras al ofrecerles un alivio fiscal histórico”, afirmó Chris Winkelman, presidente de la AAN.
“Mientras tanto, los legisladores de extrema izquierda están obsesionados con ideas radicales, como aumentar tus impuestos y hacerte pagar las cirugías de cambio de sexo para los niños. La AAN seguirá denunciando estas políticas por lo que son: perjudiciales para tu bolsillo y perjudiciales para las familias estadounidenses”, añadió.
La compra se suma a los 40 millones de dólares que AAN ya ha invertido en promover la citada legislación. En total, los 62 millones de dólares representan la mayor cantidad que AAN ha gastado jamás en este punto de un ciclo electoral.
La campaña de anuncios incluye distritos clave que los republicanos buscan defender, así como también algunos que buscan arrebatarles a los demócratas.
Los distritos demócratas apuntados por la campaña de AAN
- CA-13: Adam Gray
- FL-09: Darren Soto
- FL-14: Kathy Castor
- FL-23: Jared Moskowitz
- MI-08; Kristen McDonald Rivet
- NV-01: Dina Titus
- NV-03: Susie Lee
- NJ-09: Nellie Pou
- NM-02: Gabe Vasquez
- NY-03: Tom Suozzi
- NY-04: Laura Gillen
- NY-19: Josh Riley
- NC-01: Don Davis
- OH-01: Greg Landsman
- OH-09: Marcy Kaptur
- TX-28: Henry Cuellar
- TX-34: Vicente González
- WA-03: Marie Gluesenkamp Pérez
Los distritos republicanos apuntados por la campaña de AAN
- AK-AL: Nick Begich
- AZ-06: Juan Ciscomani
- CA-22: David Valadao
- CO-03: Jeff Hurd
- CO-05: Jeff Crank
- CO-08: Gabe Evans
- FL-27: María Elvira Salazar
- IA-01: Mariannette Miller-Meeks
- IA-03: Zach Nunn
- MI-04: Bill Huizenga
- MI-07: Tom Barrett
- MN-01: Brad Finstad
- NJ-07: Tom Kean, Jr.
- NY-17: Mike Lawler
- PA-01: Brian Fitzpatrick
- PA-07: Ryan Mackenzie
- PA-08: Rob Bresnahan
- PA-10: Scott Perry
- TX-15: Monica De La Cruz
- VA-01: Rob Wittman
- VA-02: Jen Kiggans
- WI-01: Bryan Steil
- WI-03: Derrick Van Orden