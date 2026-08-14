Apple inaugura un centro de manufactura avanzada en Houston y amplía su inversión en EEUU

Publicado por Joaquín Núñez 14 de agosto, 2026

Apple amplía su presencia industrial en Estados Unidos con una nueva inversión de 600.000 millones de dólares que incluye la expansión de su planta en Houston, Texas. Allí, la compañía anunció que comenzará a fabricar computadoras Mac mini antes de finalizar 2026.

La instalación se encuentra dentro del mismo complejo donde Apple fabrica sus servidores de IA. Tim Cook, CEO de la empresa, participó en la inauguración junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el senador Ted Cruz (R-TX), el Alcalde de Houston, John Whitmire, el Representante Christian Menefee y el Comisionado del Precinto Uno del Condado de Harris, Rodney Ellis.

El centro de Houston ofrece capacitación gratuita para empresas y trabajadores en áreas que incluyen el control de calidad mediante machine learning y técnicas avanzadas de producción. La iniciativa busca desarrollar talento local y preparar a la fuerza laboral para las nuevas demandas de la manufactura tecnológica.

“El presidente Trump dijo que traeríamos de vuelta a Estados Unidos la fabricación de tecnología de vanguardia. Ahora, el Mac mini se fabricará aquí mismo, en Houston, Texas. Gracias, Tim y Apple, por su compromiso de 600 mil millones de dólares con Estados Unidos”, expresó al respecto el secretario de Comercio.

El gobernador Greg Abbott destacó que la expansión de Apple refuerza la posición de Texas como uno de los principales polos estadounidenses de innovación: “La expansión de Apple en Houston reafirma a Texas como el epicentro de la industria y la innovación estadounidenses. Esta nueva planta brindará a los texanos las habilidades que necesitan para sobresalir en la manufactura avanzada. Agradecemos a Apple su confianza en el Lone Star State”.

La expansión de Apple llega en un momento en que la Administración Trump busca incentivar a las grandes compañías tecnológicas y manufactureras a producir más dentro de Estados Unidos. El caso de Apple resulta especialmente relevante en este contexto.

Sobre el programa de inversión, llamado 'American Manufacturing Program', Apple estima contratar directamente a unos 20.000 trabajadores estadounidenses durante los cuatro años del programa, principalmente en investigación y desarrollo, ingeniería de chips, software e inteligencia artificial.