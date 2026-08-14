Nueva York: el nuevo impuesto a las viviendas de Mamdani vuelve al ruedo luego de que una corte de apelaciones levantara el bloqueo judicial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de agosto, 2026

Una corte de apelaciones de Nueva York volvió a dar luz verde al polémico impuesto a las segundas viviendas de lujo impulsado por el alcalde Zohran Mamdani, al suspender temporalmente la orden que había frenado su implementación apenas tres días antes.

El juez de la corte de apelaciones, Philip Hom, dejó en pausa la orden de restricción temporal dictada por el juez Wayne Ozzi, lo que permite a la ciudad reanudar el proceso del recargo mientras avanza la apelación presentada por la administración municipal. La decisión, sin embargo, no resuelve el fondo del litigio, ya que se trata únicamente de un fallo procesal que habilita a la ciudad a seguir adelante mientras el caso continúa su curso. Es decir, el destino legal del impuesto sigue incierto.

Neoyorquinos demandan la propuesta

La demanda que originó el freno judicial fue presentada por tres propietarios neoyorquinos —Rachel O'Brien, Carmine Morano y Simon Hedley—, quienes no cuestionan el impuesto de Mamdani en sí mismo, sino la forma en que la Administración del alcalde demócrata lo puso en marcha. Su reclamo apunta a que la ciudad publicó en su sitio web un padrón suplementario con información de más de 900.000 propiedades, y envió notificaciones a unos 17.000 propietarios exigiéndoles demostrar que sus viviendas son residencia principal, en lugar de que fuera la propia ciudad la que hiciera esa determinación de antemano. Uno de los demandantes, Hedley, terminó obteniendo la exención luego de presentar la documentación correspondiente, algo que sus abogados citan como prueba de que la ciudad pudo haber hecho esa verificación por su cuenta antes de notificar a nadie.

En un comunicado enviado a Fox News, Randy Mastro, abogado de los demandantes, calificó de "descaradamente ilegales" las notificaciones enviadas y acusó a la Administración Mamdani de redoblar la apuesta en los tribunales en lugar de reconocer errores en la implementación: "Es una lástima que la ciudad no pueda reconocer sus propios errores y admitir que arruinó gravemente el lanzamiento de este recargo (…) En cambio, la administración redobla la apuesta, yendo a los tribunales para poder seguir acosando y amenazando a propietarios de la ciudad de Nueva York que claramente son residentes permanentes, algo que la ciudad sabría si tan solo hiciera su tarea".

"Es, francamente, indignante que este alcalde esté tan desesperado por impulsar su agenda que continúe tratando de hacer cumplir miles de 'notificaciones' de recargo que son descaradamente ilegales", sentenció el litigante.

La ciudad, por su parte, argumentó ante la corte de apelaciones que la sola presentación del aviso de apelación ya activaba una suspensión automática de la orden de Ozzi bajo la ley estatal, y advirtió que mantener el bloqueo vigente podría interferir con el envío de las facturas de impuestos programado para el 15 de noviembre. Según la propia proyección de la Contraloría municipal, citada en los documentos de la apelación, el nuevo impuesto generará al menos $500 millones para la ciudad hasta el año fiscal 2028.

El vocero de la alcaldía, Matt Rauschenbach, había defendido la medida tras el fallo original de Ozzi, y remarcó que el objetivo del impuesto es que los dueños de segundas viviendas de al menos $5 millones aporten a los servicios de la ciudad. El propio Mamdani había insistido en que la medida afecta a una fracción mínima de los 8,5 millones de neoyorquinos.

Por ahora, el litigio sigue abierto y ninguna de las dos partes tiene una victoria definitiva. La ciudad ya notificó que buscará una resolución acelerada de su apelación, mientras los propietarios se preparan para su próxima audiencia a fines de mes.