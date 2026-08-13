El congresista Max Miller en el ojo del huracán: su exesposa lo demanda por presuntamente publicar en internet una foto de su hija desnuda

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de agosto, 2026

La exesposa del representante republicano Max Miller, Emily Moreno, presentó el miércoles una demanda federal en la que acusa al congresista por Ohio de haber hecho pública en internet una imagen desnuda de su hija menor. Según una copia de la demanda obtenida por el medio The Hill, Moreno alega que Miller “publicó y divulgó de manera imprudente al mundo una imagen desnuda” de su hija.

La demanda sostiene que Miller “entregó de manera imprudente e intencional” la fotografía a su abogado, Aaron Minc, dentro de una carpeta de Dropbox que contenía documentos e imágenes que presuntamente habrían sido recopilados como parte de un esfuerzo para defender su carrera política frente a las acusaciones de violencia doméstica de Moreno.

De acuerdo con lo publicado por The Hill, luego de participar en una transmisión en vivo en la que se defendió de las acusaciones, Miller supuestamente compartió en X un enlace a la carpeta de Dropbox, haciendo que su contenido quedara accesible al público. Moreno alega que más de 400.000 personas accedieron a la carpeta de Dropbox. También sostiene que ni Miller ni Minc tenían su autorización para publicar las imágenes que contenía.

Miller y Moreno se divorciaron el año pasado y desde entonces han estado involucrados en una disputa por la custodia de su hija. Moreno ha acusado a Miller de arrojarle agua hirviendo, apuntarle con un arma a la cabeza y posiblemente provocar que su hija sufriera una fractura de clavícula. Si bien Miller ha negado las acusaciones de forma reiterada, varios republicanos han presionado para que retire su candidatura a la reelección o renuncie.

Uno de ellos ha sido el padre de Moreno, el senador republicano Bernie Moreno, quien pidió públicamente su renuncia tras las acusaciones de que habría abusado de su hija y de su nieta, asegurando a través de un tuit que Miller debería buscar tratamiento profesional antes de poder relacionarse de forma segura con otras personas y que ya no cumple con los estándares de conducta que se esperan de un funcionario electo. “Cuando salió e hizo lo que hizo —incluyendo publicar fotografías de mi nieta completamente desnuda, por lo que ahora cientos de miles de personas psicóticas tienen esas imágenes— y decir ‘ups’ es grotesco. En mi opinión personal, esto es un delito grave, y cada ser humano que haya tocado esa fotografía y la haya transmitido electrónicamente debería ir a prisión porque es ilegal hacer eso”, declaró el senador por Ohio a los periodistas.