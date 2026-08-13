La junta del Kennedy Center desafía a la justicia y vota para devolver el nombre de Donald Trump a la fachada

Fotografía de la fachada del Kennedy Center, el 28 de junio de 2026.Alex WROBLEWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de agosto, 2026

La junta de fideicomisarios del John F. Kennedy Center for the Performing Arts aprobó este jueves incorporar formalmente la frase "Restored and Renovated By President Donald J. Trump" al término del nombre oficial de la emblemática institución.

La resolución, que incluye la suspensión temporal de actividades por un lapso de dos años para la ejecución de obras estructurales, marca el segundo intento del órgano por plasmar la impronta del mandatario en el edificio nacional.

Esta determinación responde a una prolongada disputa legal instigada por sectores demócratas del Congreso. En mayo pasado, el juez de distrito Christopher Cooper —nombrado durante la administración de Barack Obama— falló a favor de una demanda presentada por la congresista demócrata Joyce Beatty.

El magistrado ordenó remover la denominación conjunta que el consejo había aprobado previamente y paralizó los planes de remodelación, bajo el argumento de que "el Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y solo el Congreso puede cambiarlo".

Aquella sentencia derivó en la retirada nocturna de las letras metálicas el 13 de junio, luego de que un tribunal de apelaciones rechazara intervenir a última hora.

Tras la remoción, las estructuras de andamios permanecieron frente a la fachada mientras el presidente Trump cuestionaba con dureza el activismo del juez, advirtiendo en redes sociales sobre los riesgos de deterioro financiero y estructural que amenazaban al centro artístico por el bloqueo a las reformas.

Resistencia parlamentaria y respaldo de la Casa Blanca

La nueva votación de la junta desencadenó una inmediata reacción por parte del bloque demócrata en el Congreso.

La congresista Beatty calificó la medida como un intento transparente de eludir la orden judicial, mientras que sus abogados, Norm Eisen y Nathaniel Zelinsky, sostuvieron en un comunicado conjunto que "la junta volvió a ceder a las demandas de Trump" y prometieron llevar el caso nuevamente ante los tribunales.

Desde el Ejecutivo, las autoridades respaldaron la visión integral de recuperación arquitectónica y artística del espacio cultural. La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, ratificó el compromiso de la administración con la revitalización del complejo.

"Bajo el liderazgo audaz del presidente Trump, el Kennedy Center está en camino de convertirse en la institución cultural más fina de cualquier lugar del mundo", aseveró Huston.

Cambio de hegemonía en la junta directiva

La decisión administrativa refleja la transformación interna que ha experimentado el consejo de fideicomisarios desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

El mandatario reemplazó a diversos integrantes del órgano por aliados cercanos que posteriormente lo eligieron como presidente de la organización, reconfigurando la toma de decisiones dentro del emblemático recinto.

Esta reestructuración ha enfrentado el rechazo sistemático de sectores progresistas y legisladores demócratas, quienes sostienen que la ley federal prohíbe la instalación de placas o placas conmemorativas adicionales en el monumento. Sin embargo, la directiva insiste en avanzar con el plan integral de obras y el reconocimiento a la gestión que financió las renovaciones del edificio.