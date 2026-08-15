Los republicanos buscan convertir la preocupación de los hispanos por China en un arma electoral en distritos clave

Publicado por Joaquín Núñez 14 de agosto, 2026

El 72% de los votantes hispanos está preocupado por la amenaza de la injerencia de China en Estados Unidos, diez puntos más que el promedio nacional. Así lo indicó una reciente encuesta de Rasmussen Reports. De cara a las elecciones de medio término, los republicanos buscan aprovechar esa preocupación para poner bajo la lupa a demócratas que representan algunos de los distritos más competitivos de cara a las elecciones de noviembre.

Donald Trump, Mike Johnson y Richard Hudson buscarán lograr algo que nadie ha logrado desde George W. Bush en 2002: retener la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término durante un primer mandato.

El dato de Rasmussen Reports adquiere especial relevancia en algunos distritos en particular, donde los republicanos han avanzado entre los hispanos durante los últimos ciclos electorales.

En concreto, buscan vincular sus antecedentes financieros, institucionales o legislativos relacionados con China con una preocupación que, según el citado sondeo, tiene una incidencia particularmente elevada entre los votantes hispanos.

Vicente González: una cuenta de hasta $250.000 en el Bank of China

Uno de los casos más llamativos aparece en Texas, donde el demócrata Vicente González representa al Distrito 34, el cual tiene un 90% de población hispana.

En sus declaraciones financieras ante la Cámara de Representantes, González reportó durante varios años una cuenta en el Bank of China con un valor de entre $100.001 y $250.000. Las declaraciones también muestran que recibió entre $2.501 y $5.000 en intereses anuales procedentes de esa cuenta.

El escaño de González es uno de los principales apuntados por el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC). El candidato republicano en el distrito es Eric Flores. De ascendencia mexicana, Flores fue criado en el Valle del Río Grande. Es abogado y sirvió al país como oficial de infantería del Ejército, ascendiendo al rango de capitán. Posteriormente sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Texas, donde ayudó a proteger la frontera sur.

Además, se desempeñó como fiscal municipal y juez municipal antes de incorporarse a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, División Penal de McAllen.

Adam Gray y la cooperación con Tsinghua University

En California, el foco republicano está puesto sobre Adam Gray, representante del Distrito 13 y uno de los demócratas que el NRCC considera vulnerable. Para derrotarlo, los republicanos nominaron a Kevin Lincoln, un Marine, pastor y exalacalde.

Gray retuvo su escaño en 2024 por apenas 187 votos entre más de 200.000 emitidos, por lo que es uno de los objetivos del NRCC para este ciclo electoral.

En este caso, los republicanos ponen el foco en una iniciativa de cooperación entre la Universidad de California y Tsinghua University, una de las principales universidades de China. El AB 39, presentado por el entonces asambleísta Ed Chau y aprobado en 2021, autorizó la creación del California-China Climate Institute en asociación con el Institute of Climate Change and Sustainable Development de Tsinghua y otras instituciones de China y California. El instituto tiene entre sus objetivos promover la investigación conjunta y el diálogo sobre política climática.

Tsinghua, por su parte, figura en el China Defence Universities Tracker del Australian Strategic Policy Institute (ASPI), que analiza universidades chinas involucradas en investigación de defensa y tecnologías con aplicaciones tanto civiles como militares.

Dina Titus y sus vínculos financieros con el Bank of China

Nevada ofrece otro ejemplo de cómo los republicanos buscan incorporar a China a las campañas contra demócratas vulnerables.

La congresista Dina Titus, representante del Distrito 1 de Nevada, ha sido cuestionada por una relación financiera con el Bank of China. En una declaración financiera presentada ante la Cámara, Titus reportó un certificado de depósito de la entidad, según los documentos utilizados por el NRCC.

“Las familias hispanas conocen la brutalidad del comunismo porque muchas de ellas escaparon de él. Sin embargo, mientras ellas dan la voz de alarma, estos demócratas sin carácter se arrodillan ante Pekín, aceptan beneficios financiados por China, depositan su dinero en bancos chinos y votan para proteger los intereses del PCCh”, señaló al respecto Christian Martínez, secretario de prensa nacional hispano del NRCC.

“En noviembre, los votantes aplastarán a los lameculos favoritos de Pekín y los mandarán a casa”, añadió.