Pánico y evacuaciones de emergencia en Indonesia: Un terremoto de 7.7 sacude la provincia de Nusa Tenggara Oriental

Se observan casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7.7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026.SELO / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de agosto, 2026

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia durante las primeras horas de la madrugada de este sábado 15 de agosto.

El evento telúrico submarino puso en máxima alerta a los equipos de emergencia del país asiático ante el riesgo inminente de un tsunami, obligando a coordinar el desplazamiento de comunidades enteras hacia zonas seguras.

De acuerdo con las mediciones reportadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el movimiento sísmico se localizó en la región de Flores, marcando una profundidad de apenas 10 kilómetros a las 5:58 am, hora local.

El epicentro quedó ubicado a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, siendo seguido de forma casi inmediata por al menos dos réplicas de consideración.

Orden de evacuación inmediata hacia zonas elevadas

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió de forma expedita una alerta de tsunami, advirtiendo a la población sobre el peligro de permanecer cerca del litoral y las desembocaduras de los ríos. La escasa profundidad del epicentro en el lecho marino incrementó el nivel de riesgo en todo el perímetro costero de la isla de Flores.

Frente a la gravedad de la situación, el sistema de gestión de desastres desplegó instrucciones directas de desalojo preventivo. Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), hizo un llamado urgente a la población local difundido por la agencia AFP.

"Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato", declaró el funcionario a la cadena Kompas TV.

Las recomendaciones oficiales instaron a la ciudadanía a desplazarse rápidamente a más de dos kilómetros tierra adentro o buscar refugio en sectores montañosos que superen los 10 metros de altitud.

Por el momento, los organismos de protección civil no han informado sobre víctimas fatales o colapsos de infraestructura a gran escala, mientras mantienen una vigilancia estrecha sobre las estaciones mareográficas para medir variaciones anómalas en el nivel del mar.

La vulnerabilidad de Indonesia ante este tipo de fenómenos obedece a su posición geográfica sobre el denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una de las zonas de mayor fricción tectónica y actividad volcánica del planeta.