Sigue la presión de Washington: el régimen de Delcy Rodríguez anuncia la excarcelación de 131 presos políticos en Venezuela

Algunos presos políticos se reúnen con sus familiares tras ser liberados este 14 de agosto.Juan BARRETO / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de agosto, 2026

Este viernes 14 de agosto, el régimen interino de Delcy Rodríguez anunció la concesión de "medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas", quienes permanecían bajo custodia estatal por señalamientos vinculados a la oposición política.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido en Caracas, la medida se canalizó a través del "Programa para la Paz y la Convivencia Democrática", el cual peticionó ante la judicatura evaluar las causas de procesados por supuestos "atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República".

Sin embargo, la medida responde directamente al marco de exigencias fijado por Washington para la restitución del orden institucional.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al anuncio validando el impacto de la estrategia diplomática de la Casa Blanca. A través de X, el jefe de la diplomacia estadounidense contextualizó el alcance global de las medidas.

"La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación", aseveró Rubio.

"Desde el 3 de enero, 1.046 venezolanos han sido liberados", añadió el secretario de Estado, precisando además la hoja de ruta que guía la acción exterior: "A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por venezolanos de conversaciones presenciales con las autoridades interinas".

Verificación independiente y el reclamo de libertad plena

Pese a la valoración positiva de Washington y el anuncio del régimen interino, los organismos defensores de derechos humanos mantienen un monitoreo riguroso sobre el terreno.

Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal, reportó las primeras confirmaciones de salida de los recintos penitenciarios: "Hasta esta hora [5:30 pm, hora local] en el Foro Penal hemos podido confirmar 45 excarcelaciones de presos políticos. Es importante que el proceso de excarcelaciones haya recomenzado, pero es más importante que no termine hasta que no quede ni un preso político tras las rejas".

La organización independiente contabilizaba hasta inicios de esta semana 391 prisioneros políticos en el país —integrados por 365 hombres, 26 mujeres, 228 civiles y 163 militares—, advirtiendo que más de 11.000 ciudadanos continúan bajo medidas cautelares restrictivas.

Los defensores de derechos fundamentales insisten en que las sustituciones de medida no equivalen al sobreseimiento definitivo, por lo que la presión internacional encabezada por EEUU continuará siendo determinante para lograr la libertad plena e incondicional de la totalidad de los detenidos.