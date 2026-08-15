Trump redobla la presión contra Irán y asegura que declarará el estrecho de Ormuz como territorio de EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump dijo el viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, a pesar de que la vía marítima se encuentra bajo la jurisdicción de Irán y Omán. El mandatario republicano no explicó qué medidas legales o prácticas tomaría para poner esta estratégica vía marítima bajo control estadounidense, especialmente porque Washington actualmente no tiene jurisdicción sobre el estrecho.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán —que está siendo derrotado muy duramente—, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos ”, dijo Trump durante una aparición en Long Island, Nueva York, mientras hablaba sobre los esfuerzos de su administración para combatir el crimen en el país.

Durante los últimos días, Irán ha venido rechazando las afirmaciones de Trump de que Washington controla la vía marítima. En una publicación en X el miércoles, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán sostuvo que las cuestiones relacionadas con la propiedad “no cambian la realidad: el estrecho de Ormuz permanece bloqueado y no será reabierto hasta que se acepten las condiciones de Irán”.

Los comentarios de Trump se producen mientras Estados Unidos continúa involucrado en su conflicto con Irán y mientras el control y el acceso al estrecho de Ormuz se han convertido en temas centrales de las negociaciones. El régimen islámico ha buscado obtener concesiones relacionadas con la vía marítima como parte de las negociaciones más amplias con Estados Unidos, mientras que Trump y su administración han insistido en mantener la libertad de navegación y evitar que Teherán controle el transporte marítimo comercial.

Desde que comenzó el conflicto hace aproximadamente seis meses, el mandatario republicano ha afirmado reiteradamente que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz. Su administración ha desplegado en dos ocasiones un bloqueo naval estadounidense en la zona, mientras sostiene la autoridad de Estados Unidos sobre el movimiento de las exportaciones de petróleo de la región.