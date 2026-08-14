Autobuses gratis y millones perdidos: la propuesta de Mamdani agita las cuentas del transporte de Nueva York

Publicado por Diane Hernández 14 de agosto, 2026

La promesa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de avanzar hacia un sistema de autobuses gratuitos ha abierto un nuevo frente sobre la financiación del transporte público de la ciudad, después de que los datos de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) mostraran una caída significativa de los pasajeros que pagan y de los ingresos procedentes de las tarifas.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, advirtió a finales de julio que el creciente debate político sobre la gratuidad de los autobuses podría estar influyendo en el comportamiento de los usuarios.

“Todo este discurso sobre los autobuses gratuitos tiene un impacto”, afirmó Lieber, aunque evitó mencionar directamente a Mamdani, según declaraciones recogidas por medios locales.

Los documentos financieros oficiales de la MTA correspondientes a junio muestran que New York City Transit recaudó 291,3 millones de dólares en tarifas de autobús durante los primeros seis meses de 2026, frente a los 314,4 millones presupuestados, una diferencia negativa de 23,1 millones de dólares.

A esa cantidad se suma MTA Bus, que obtuvo 88,6 millones de dólares, unos 12,6 millones por debajo de lo presupuestado. En conjunto, las dos operaciones de autobuses acumularon alrededor de 35,7 millones de dólares menos de lo previsto hasta junio.

La propia MTA atribuye parte del desfase a una menor cantidad de pasajeros de pago tanto en New York City Transit como en MTA Bus. En junio, los ingresos de los autobuses urbanos estuvieron un 4,9% por debajo de lo presupuestado, mientras que los de MTA Bus quedaron un 10,5% por debajo.

Cae el número de usuarios que pagan

La preocupación es especialmente relevante porque la evasión de tarifas ya era un problema considerable antes de la llegada de Mamdani a la Alcaldía.

La MTA informó en enero de 2025 que alrededor de la mitad de los pasajeros de autobús habían llegado a evitar el pago durante el periodo más crítico, aunque posteriormente las autoridades consiguieron reducir ligeramente esa proporción mediante operativos de control.

Ahora, los datos publicados en julio muestran nuevamente una disminución de los viajes pagados. Según cifras de la agencia citadas por el New York Post, el número de pasajeros que abonaron la tarifa cayó un 7,7% interanual en junio.

Lieber sostuvo que el problema no puede atribuirse únicamente a personas con dificultades económicas y pidió a quienes pueden pagar el viaje que lo hagan.

El responsable de la MTA criticó particularmente a pasajeros que se dirigen a empleos de oficina y tienen capacidad económica, pero entran al autobús sin abonar el pasaje.

“Simplemente están trasladando el costo a otro contribuyente. Alguien tendrá que pagar ese viaje”, señaló.

El sindicato habla de los “peores” niveles de evasión

John V. Chiarello, presidente del Transport Workers Union Local 100, que representa a decenas de miles de trabajadores del transporte neoyorquino, aseguró a Fox News que los conductores están observando algunos de los niveles de evasión más elevados de los últimos años.

Según Chiarello, la gratuidad temporal de los autobuses durante la pandemia de COVID contribuyó a modificar los hábitos de determinados pasajeros y la posterior campaña política en favor de los autobuses gratuitos habría reforzado nuevamente esa percepción.

“Una vez que se ofrece algo gratis, se genera en la gente una sensación de derecho, y luego el alcalde dice que quiere que los autobuses sean gratuitos; se crea una tormenta perfecta en la que la gente no quiere pagar”, declaró a Fox News.

El dirigente sindical añadió que los conductores tienen instrucciones de no enfrentarse directamente con pasajeros que evadan la tarifa, debido al riesgo de agresiones.

El proyecto de Mamdani podría costar más de 1.000 millones al año

La gratuidad de los autobuses fue una de las propuestas emblemáticas de Mamdani durante su campaña de 2025.

Sin embargo, convertir toda la red en un sistema sin tarifas tendría un coste considerable.

La Independent Budget Office de Nueva York calculó que implantar autobuses gratuitos en toda la ciudad tendría un coste neto de aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales en 2027, fundamentalmente por los ingresos que la MTA dejaría de recaudar.

La cuestión resulta especialmente compleja porque la red de transporte no está bajo control exclusivo del alcalde.

La MTA depende del estado de Nueva York y la gobernadora Kathy Hochul desempeña un papel decisivo en su financiación y funcionamiento, por lo que Mamdani no puede eliminar unilateralmente las tarifas.

De hecho, cuando ambos mandatarios anunciaron el pasado 8 de julio su gran reforma del sistema de autobuses, la propuesta se concentró por el momento en mejorar la velocidad y la calidad del servicio, no en eliminar las tarifas.

El programa, denominado 'Next Stop: Fast Buses, Better Service', contempla 50 corredores prioritarios, nuevas rutas rápidas, mejoras en las paradas y alrededor de 2.500 autobuses nuevos. La ciudad comprometió 254 millones de dólares en gastos operativos y 628 millones en inversiones de capital durante cinco años.

Con millones de viajes diarios en la red de autobuses y unas cuentas que dependen parcialmente del pago de los usuarios, la pregunta ya no es únicamente si Nueva York puede ofrecer autobuses gratuitos, sino quién terminaría pagando por ellos.