Elise Stefanik retira su candidatura a gobernadora de Nueva York y confirma que dejará el Congreso

Publicado por Joaquín Núñez 19 de diciembre, 2025

Elise Stefanik abandonó la carrera por la gobernación de Nueva York. La republicana realizó el anuncio en su cuenta de X, donde aseguró que unas primarias reñidas no serían beneficiosas si el Partido Republicano aspira a ganar en el Empire State. De esta manera, se espera que el nominado republicano sea Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau.

Tras meses de especulaciones y una fallida nominación a embajadora ante Naciones Unidas, Stefanik confirmó su candidatura el pasado 7 de noviembre. Se presentó como una candidata fresca y reformista, capaz de derrotar a la actual gobernadora demócrata, Kathy Hochul.

No obstante, la candidatura de Blakeman, el único republicano en salir victorioso de las últimas elecciones en Nueva York, dificultó el tan codiciado respaldo del presidente Donald Trump, crucial para definir al ganador de las primarias. Incluso Stefanik estuvo recientemente en el Salón Oval, donde el presidente destacó que el Partido Republicano tenía dos "excelentes" candidatos a la gobernación, sin decantarse por ninguno.

"Me siento verdaderamente honrada y agradecida por el apoyo histórico y abrumador de republicanos, conservadores, independientes y demócratas de todo el estado a nuestra campaña para salvar Nueva York", escribió Stefanik.

"Sin embargo, como hemos visto en elecciones anteriores, aunque habríamos ganado estas primarias por abrumadora mayoría, no es un uso eficaz de nuestro tiempo ni de sus generosos recursos pasar la primera mitad del próximo año en unas primarias republicanas innecesarias y prolongadas, especialmente en un estado tan difícil como Nueva York", añadió.

En adición, Stefanik sorprendió al asegurar que no buscará la reelección en la Cámara de Representantes. Citó la maternidad como la razón principal para tomar esta decisión: "Y aunque muchos me conocen como congresista, mi título más importante es el de madre. Creo que ser madre es el mayor regalo y la mayor responsabilidad de la vida. He reflexionado profundamente sobre esto y sé que, como madre, sentiré un profundo pesar si no me centro más en la seguridad, el crecimiento y la felicidad de mi hijo pequeño, especialmente a su tierna edad".

La congresista era considerada una estrella en ascenso dentro del GOP, combinando su lealtad a Trump con un perfil propio, joven y disciplinado. Su trayectoria política la llevó en un camino que comenzó en el conservadurismo tradicional y desembocó en la agenda America First.

Ed Cox, presidente del Partido Republicano de Nueva York, respaldó oficialmente a Blakeman tras el anuncio de Stefanik: "Bruce Blakeman cuenta con mi respaldo e insto a nuestro Comité Estatal y a los líderes del partido a que se unan a mí. Bruce es un luchador que ha demostrado que sabe cómo ganar en terrenos políticos difíciles. Como ejecutivo del condado, redujo los impuestos, luchó contra las políticas sociales radicales de izquierda e hizo del condado de Nassau el más seguro de Estados Unidos".

"Trabajando juntos y con Bruce Blakeman como nuestro candidato, los republicanos derrotarán a Kathy Hochul, pondrán fin a la crisis de asequibilidad de los demócratas y acabarán con la emigración de Nueva York, líder en el país", añadió.