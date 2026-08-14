¿Quién reemplazará a Karoline Leavitt? Comienza la carrera para ser el nuevo secretario de Prensa de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 13 de agosto, 2026

Comenzó la danza de nombres para ser el nuevo secretario de Prensa de la Casa Blanca. La salida de Karoline Leavitt a finales de agosto dejará vacante uno de los puestos con más visibilidad dentro de la Administración Trump. Un día después del anuncio de Leavitt, ya hay varios nombres del entorno presidencial circulando como posibles reemplazos.

El pasado miércoles 12 de agosto, la joven funcionaria confirmó que dejaría su puesto con el objetivo de pasar más tiempo con su familia. A sus 28 años, Leavitt fue madre por segunda vez en mayo y se ausentó temporalmente de sus funciones. Durante su ausencia, diversos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance ocuparon su lugar detrás del atril.

Desde el anuncio se ha especulado con varios potenciales reemplazos, muchos de ellos de alto perfil.

Alina Habba

Alina Habba es una de las figuras que aparece con mayor fuerza en las especulaciones sobre quién podría ocupar el puesto de Leavitt. Abogada de profesión, Habba ganó notoriedad nacional como una de las defensoras legales de Donald Trump antes de incorporarse a la gestión como asesora.

Su perfil también encaja con una de las características que Trump ha buscado en sus principales comunicadores: una defensa frontal de su agenda y poca disposición a retroceder ante las críticas de los medios tradicionales. Habba se ha destacado precisamente por su estilo combativo y por responder públicamente a los cuestionamientos contra el presidente.

Scott Jennings

Otro de los nombres que ganó fuerza es el de Scott Jennings, quizás el más popularmente conocido del listado. Si bien trabajó para la Administración de George W. Bush y para el senador Mitch McConnell, alcanzó la fama nacional en los últimos años debido a su trabajo como comentarista político en CNN.

Jennings se afianzó como elocuente exponente de la agenda republicana, especialmente en debates contra comentaristas demócratas y progresistas. Muchos lo conocen como "el defensor de Donald Trump en la pantalla de CNN". Incluso publicó un libro sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca, titulado 'A Revolution of Common Sense: How Donald Trump Stormed Washington and Fought for Western Civilization'.

Matthew Boyle

Matthew Boyle, jefe de la oficina de Washington de Breitbart News, también figura entre los nombres que circulan. Lleva años cubriendo a Trump y al movimiento conservador y mantiene acceso a funcionarios de la Administración.

Antes de incorporarse a Breitbart trabajó en The Daily Caller y posteriormente se convirtió en una de las figuras centrales de la cobertura política de Breitbart desde la capital del país.

Spencer Pratt

El New York Post también subió al ring a Spencer Pratt, conocido por su participación en el reality 'The Hills' y por su actividad en redes sociales. Más recientemente, se postuló como republicano a alcalde de Los Ángeles, donde destacó por el uso de inteligencia artificial durante la campaña.

Pratt quedó tercero en la 'jungle primary' con el 25% de los votos, por detrás de la titular Karen Bass (34%) y la concejal Nithya Raman (29%).

Roma Daravi

Probablemente uno de los nombres menos mediáticos de la lista es Roma Daravi. De 32 años, se desempeñó como subdirectora de comunicaciones durante el primer mandato de Trump y es actualmente vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center.

El mercado de predicciones Kalshi llegó a colocar a Daravi entre las candidatas con mayores probabilidades de asumir el puesto.

Kari Lake

Kari Lake es otra de las figuras mencionadas como posible sucesora de Leavitt, quizás una de las figuras más visibles del movimiento MAGA. Su experiencia frente a las cámaras como presentadora de televisión y su relación política con Trump son dos de los elementos que la colocan entre los nombres que circulan.

Lake, quien fue la nominada republicana a gobernadora de Arizona en 2022 y al Senado en 2024, perdiendo ambas elecciones, se unió inicialmente a la Administración Trump como asesora principal de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, que supervisa el medio Voice of America. En este rol, la republicana implementó una serie de recortes presupuestarios y de personal.

Recientemente, fue nominada como embajadora en Jamaica.

Anna Kelly



El último nombre que comenzó a circular es el de Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. Antes de incorporarse a la Administración, participó en la campaña presidencial de Trump de 2024.

Además, fue subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ocupó los cargos de secretaria de prensa y directora de comunicaciones del exvicepresidente Mike Pence.

Kelly también asumió algunas de las funciones de Leavitt durante su licencia de maternidad y ya tiene experiencia trabajando con periodistas desde la Casa Blanca.