Trump otorga su respaldo "total" a Byron Donalds a una semana de las primarias republicanas por la gobernación de Florida

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump renovó este miércoles su respaldo al congresista Byron Donalds en la carrera por la gobernación de Florida, a menos de una semana de las primarias republicanas, programadas para el 18 de agosto.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump calificó a Donalds de "muy respetado" y "un ganador total", y destacó que lo conoce bien y lo ha visto "puesto a prueba en los niveles más altos y difíciles".

“Byron tiene una esposa maravillosa, Erika, y tres hijos preciosos. ¡Están muy orgullosos de él! Como gobernador, Byron tendrá una gran influencia y trabajará estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda ‘Estados Unidos Primero’. Luchará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, promover el liderazgo energético estadounidense, reducir impuestos y regulaciones, fomentar los productos hechos en EE. UU. y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre amenazada”, escribió el presidente en su comunicado.

Y añadió: “Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, ¡y cuenta con mi respaldo total! La votación anticipada ya está en marcha y el día de las elecciones es el 18 de agosto. ¡SALGAN A VOTAR POR BYRON! ¡NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”.

El congresista Donalds respondió minutos después en su propia cuenta de X, agradeciendo el respaldo: "Señor presidente, gracias por su continuo apoyo. Vamos a ganar esta primaria y a derrotar a los demócratas este noviembre".

El congresista, quien representa el Distrito 19 de Florida desde 2021, es el favorito indiscutido para quedarse con la nominación republicana. Las encuestas más recientes lo ubican cerca del 50% de apoyo entre los votantes del partido, muy por delante de sus rivales, el vicegobernador Jay Collins y el expresidente de la Cámara estatal Paul Renner. El gobernador Ron DeSantis, quien no puede buscar la reelección por límite de mandatos, no ha respaldado a ningún candidato en la contienda hasta el momento.

De confirmarse como el nominado republicano, Donalds se perfila para enfrentar en noviembre al demócrata David Jolly, en un estado que los republicanos controlan desde 1999 y donde la mayoría de los pronósticos ya califican la elección general como favorable al Partido Republicano.