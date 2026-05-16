Trump arremete contra Hochul por culparle de la huelga de Long Island Rail Road

Publicado por Nicholas Ballasy - Just The News 16 de mayo, 2026

El presidente Trump fulminó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por culpar a su administración de la huelga de Long Island Rail Road.

Hochul publicó un declaración formal criticando a Trump este sábado.

"La fracasada Gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, una Dumacrata, acaba de culparME por su HUELGA del Ferrocarril de Long Island, cuando ella sabe, muy bien, que yo no tengo NADA QUE VER CON ELLA - ni siquiera había oído hablar de ella hasta esta mañana. Acaba de soltar: "Es culpa del presidente Trump". No, Kathy, es culpa tuya, y ahora repasando los hechos, no deberías haber permitido que esto sucediera", escribió Trump en Truth Social.

"Si no puedes resolverlo, házmelo saber, y te mostraré cómo hacer las cosas correctamente. Esto sería fácil para BRUCE BLAKEMAN. Él debería ser tu próximo Gobernador y el Estado de Nueva York daría un giro rápido, incluyendo mucho menos Crimen, ¡¡¡y muchos menos impuestos!!! Kathy, llámame si no puedes hacerlo, lo conseguiré - ¡¡¡Conozco a todos los jugadores, grandes personas!!!", añadió.

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