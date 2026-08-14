Llamadas por canales informales, gestos de altos funcionarios y la sombra de Charlie Kirk: así Trump y Musk recompusieron su relación

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de agosto, 2026

Hace poco más de un año, el magnate Elon Musk y el presidente Donald Trump se atacaron brutalmente en redes sociales, marcando una ruptura de una amistad y alianza política inédita, poderosa y absolutamente diferencial en términos electorales y económicos. Dada la dureza de los intercambios, la relación parecía francamente irrecuperable, sin embargo, contra todo pronóstico, ahora el dueño de Tesla planea invertir al menos $100 millones para ayudar a los republicanos a retener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El anuncio, hecho en privado al propio Trump durante un vuelo a Pekín en mayo, confirma que la relación entre ambos quedó, al menos extraoficialmente, recompuesta.

Según reveló este jueves el Wall Street Journal en una investigación que cita testimonios de personas cercanas a ambos hombres, ese viaje a China funcionó como una suerte de punto de llegada de un proceso de reconciliación que había arrancado meses antes, lejos de las cámaras.

A bordo del Air Force One, mientras secretarios de gabinete y familiares de Trump ocupaban sus asientos, Musk subió al avión y conversó con el presidente sobre nuevas fábricas que planea construir en EEUU. También recordó, junto a asesores de la Casa Blanca, lo entretenido que había sido participar en la campaña electoral de 2024, donde el magnate fungió como una figura clave con sus millonarios aportes y arrastre en redes sociales. Fue en ese ambiente distendido donde adelantó su respaldo financiero a los candidatos republicanos de cara a noviembre.

Musk, dueño de Tesla y SpaceX y el primer billonario del mundo, planea canalizar ese dinero a través de America PAC, el mismo grupo que usó para apoyar a Trump en 2024, en coordinación con MAGA Inc., el súper PAC oficialista que ya cuenta con más de $400 millones. El propio empresario adelantó que esta vez tendrá un perfil más bajo que el que tuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), donde su activa presencia generó caídas de las ventas de Tesla y una crisis de accionistas en sus compañías por la exposición mediática de su CEO: "Creo que me involucré un poco demasiado en política", reconoció Musk el mes pasado en una entrevista con The Economist. "Me dejé llevar, la verdad".

La ruptura que llevó a este actual acercamiento ocurrió en junio del año pasado, cuando la tensión que venía acumulándose entre bambalinas explotó públicamente en ‘X’ y Truth Social. Musk llegó a insinuar, ante sus 240 millones de seguidores, que Trump aparecía mencionado en los archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein. El presidente respondió amenazando con cancelar los contratos gubernamentales del empresario y acusándolo de oponerse a su proyecto de ley de impuestos y gasto público por eliminar incentivos a los vehículos eléctricos. Musk, que había puesto casi $300 millones para ayudar a reelegir a Trump, escribió entonces: "Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. Qué ingratitud". El magnate también atacó la legislación, que consideraba una perdición para el país debido al alto gasto público que representa.

El WSJ reconstruye el proceso posterior como una serie de gestos escalonados, no como un giro repentino. Apenas un día después de la pelea pública, el vicepresidente JD Vance y la jefa de gabinete Susie Wiles llamaron por su cuenta a Musk para bajar la tensión, calculando que ya tenían poco que perder. La conversación funcionó, y días después Trump y Musk hablaron directamente por teléfono; el empresario publicó luego un mensaje reconociendo que se había excedido con algunos de sus comentarios. Aun así, la reconciliación tardó meses en consolidarse. En septiembre, Trump todavía le decía a un funcionario cercano que no estaba listo para reincorporar a Musk a su círculo de confianza.

Vance quedó como la pieza central de ese proceso, manteniendo abierta la comunicación con el empresario durante los meses siguientes. En ese contexto, Musk descartó la idea de fundar un nuevo partido político, una amenaza que había caído muy mal en el círculo del presidente. Esa decisión fue leída por algunos asesores de Trump como una señal de buena voluntad hacia la Casa Blanca —y, en particular, hacia Vance, a quien Musk quería conservar como aliado de cara a una eventual candidatura presidencial en 2028.

Una tragedia que unió

Dos movimientos de personal también despejaron el camino, según el periódico. Sergio Gor, asesor de Trump que había chocado repetidamente con Musk por la lentitud de ciertas iniciativas del DOGE, terminó nombrado embajador de EEUU en India en agosto pasado, lo que lo alejó físicamente de Washington, a miles de kilómetros para ser precisos. En noviembre, Trump dio un giro inesperado y reincorporó a Jared Isaacman —aliado cercano de Musk— al frente de la NASA, luego de haberlo apartado meses antes en pleno pico del conflicto.

No obstante, lo que realmente aceleró el proceso de reencuentro fue el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, en septiembre. El fundador de Turning Point USA había pasado sus últimos meses intentando tender puentes entre ambos hombres. Trump y Musk coincidieron en un homenaje en su memoria, en un estadio de Arizona, donde el presidente le dio unas palmadas en el codo al despedirse. Esa misma noche, Musk publicó una foto del encuentro con apenas dos palabras: "Por Charlie".

Hoy, según el WSJ, ambos hablan una vez al mes sobre inteligencia artificial, China y política internacional, aunque en privado Trump admite ante su entorno que la cercanía de antes no volverá del todo. Consultada por el diario, la Casa Blanca respondió que el presidente "ha construido la coalición más grande en la historia de la política estadounidense", con "patriotas" como Musk entre sus filas. A pesar de ya no ser grandes amigos, ambos mantienen la cordialidad y sus alianzas prácticamente íntegras.