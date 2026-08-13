Texas: un tribunal federal de apelaciones restablece límites al voto por correo y a la asistencia electoral

Publicado por Carlos Dominguez 13 de agosto, 2026

Un panel del Quinto Circuito de Apelaciones anuló este miércoles una orden de un tribunal inferior y devolvió vigencia a nueve disposiciones de la ley electoral de Texas de 2021. El fallo se basó principalmente en que los demandantes carecían de legitimación activa para impugnar las normas bajo dos leyes federales de discapacidad.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión como "una gran victoria para defender la integridad electoral y prevenir el fraude". En un mensaje en X aseguró que su oficina "seguirá defendiendo las leyes críticas de Texas que protegen nuestras elecciones".

Según reporto The Epoch Times, entre las medidas recuperadas figuran la obligación de incluir un número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de la Seguridad Social —que deben coincidir con los registros estatales— tanto en las solicitudes como en las boletas por correo. También se restablecen las reglas que obligan a quienes asisten a un votante a prestar un juramento de no coacción, declarar su relación con el votante y reportar cualquier compensación recibida de candidatos o comités políticos.

Qué establecía la SB 1

La ley, conocida como Election Protection and Integrity Act o SB 1, se aprobó tras las elecciones de 2020 con el objetivo de reforzar la seguridad del proceso, especialmente en el voto por correo y en la práctica de la recolección de boletas ausentes completadas para entregarlas en los centros electorales.

Varios grupos sostenían que estas exigencias discriminaban a los votantes con discapacidad y vulneraban el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Un juez de distrito había emitido una orden permanente que bloqueaba las nueve disposiciones.

La respuesta del tribunal

El panel del Quinto Circuito, en el caso La Union del Pueblo Entero v. Abbott, revocó de forma unánime esa orden. El juez Andrew Oldham escribió que "está establecido desde hace tiempo que las boletas por correo son propensas al fraude” y añadió: "Por eso el voto por correo pone en peligro la integridad electoral y la democracia misma".

Oldham criticó que un juez federal hubiera contrarrestado la voluntad del Legislativo estatal con "amplias órdenes faciales" y comparó el proceso de apelaciones con "un agotador juego de Whac-A-Mole para corregir el manejo del caso por parte del tribunal de distrito". "Hoy lo volvemos a hacer", concluyó.

Ninguna de las pretensiones, escribió Oldham, justifica "interferir en los esfuerzos de la Legislatura estatal para prevenir el fraude electoral y proteger la integridad de las elecciones".