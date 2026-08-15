Emiratos Árabes acusa a Irán de atacar dos petroleros en Ormuz mientras crece la tensión regional

Publicado por Joaquín Núñez 14 de agosto, 2026

Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar dos buques pertenecientes a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras atravesaban el estrecho de Ormuz el jueves por la noche. No hubo heridos y ADNOC dijo que la situación quedó bajo control.

El pasado jueves, dos buques de ADNOC fueron atacados mientras navegaban por el estrecho de Ormuz. El antecedente más grave ocurrió en julio, cuando Emiratos informó que dos de sus petroleros fueron alcanzados por misiles de crucero iraníes en el estrecho de Ormuz. Un tripulante indio murió y otros ocho resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad

El Ministerio de Exteriores emiratí calificó los ataques como actos de piratería atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní y advirtió que representan una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad energética mundial: "Los Emiratos Árabes Unidos han condenado y denunciado enérgicamente el ataque hostil de Irán que tuvo como objetivo a dos embarcaciones afiliadas a ADNOC mientras transitaban por el estrecho de Ormuz".

Irán, por su parte, todavía no había respondido públicamente a las acusaciones de Abu Dhabi.

"Estamos viendo un repunte de cara al fin de semana tras los nuevos ataques contra petroleros y la falta de avances en un acuerdo de alto el fuego", expresó al respecto Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

"Puede que los precios del petróleo crudo estén en 80 dólares el barril, pero los del diésel están en 180 dólares el barril y los de la gasolina en 130 dólares el barril, y eso es lo que está afectando al consumidor", sumó.

El episodio llega mientras Irán y Omán avanzan en las negociaciones para establecer las condiciones de navegación por el estrecho, que resulta fundamental para la cadena de suministro global. Se trata del único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL).