Stripe y Advent negocian la compra de PayPal en medio de su peor momento bursátil

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de agosto, 2026

PayPal Holdings negocia su venta a un grupo integrado por la fintech Stripe y la firma de capital privado Advent International, luego de meses en los que la compañía de pagos cotizó en mínimos históricos en el mercado bursátil.

Según reveló el Wall Street Journal, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto, Stripe y Advent presentaron en julio una oferta de $60,50 por acción, cifra que PayPal consideró insuficiente. Desde entonces, ambas partes negocian un precio superior y podrían cerrar un acuerdo en las próximas semanas, aunque las fuentes advirtieron que no hay garantías de que las conversaciones prosperen.

La propuesta de julio valoró a PayPal en unos $53.000 millones, muy por debajo del pico que la empresa alcanzó durante la pandemia, cuando sus acciones superaron los $300 y su capitalización bursátil rondó los $280.000 millones. Antes de conocerse la oferta, los papeles de la compañía se negociaban en mínimos históricos, con un valor de mercado de apenas $40.000 millones. Tras la publicación del WSJ sobre las negociaciones, la acción subió 1,8% el viernes y la capitalización de PayPal volvió a acercarse a los $53.000 millones.

Stripe, procesadora de pagos de capital cerrado fundada por los hermanos Patrick y John Collison, alcanzó una valuación de $159.000 millones a comienzos de este año y cuenta con Sequoia Capital entre sus inversores. Advent, con sede en Boston, administra más de $90.000 millones y enfoca sus inversiones en cinco sectores: servicios financieros y empresariales, salud, consumo, industria y tecnología.

El posible acuerdo generó escepticismo entre algunos analistas. Uno de la firma William Blair calificó la oferta inicial como una oferta a la baja y cuestionó su lógica industrial.

La eventual venta llega en medio del plan de recuperación que impulsa el director ejecutivo Enrique Lores, quien asumió el cargo en marzo tras la salida de Alex Chriss, luego de que la compañía emitiera una advertencia sobre sus ganancias. PayPal había atribuido entonces sus débiles proyecciones al estancamiento de su producto de pago en línea con marca propia y a fallas en la ejecución interna. Desde su llegada, Lores reorganizó las operaciones en tres líneas de negocio y anunció que la compañía acelerará la adopción de inteligencia artificial. Al presentar los resultados trimestrales a fines de julio, dijo que la prioridad seguía siendo esa estrategia, aunque aclaró que evaluarían cualquier oportunidad que maximizara el valor para los accionistas.

En ese mismo reporte, PayPal destacó el crecimiento de Venmo, su plataforma de pagos entre particulares, y de Braintree, su procesadora de pagos, junto con el desempeño de sus negocios de tarjetas de débito y de compra ahora, paga después.