Ben Shapiro recomienda a Marco Rubio no competir en 2028 para proteger sus aspiraciones presidenciales

Publicado por Joaquín Núñez 12 de agosto, 2026

Ben Shapiro le aconsejó a Marco Rubio no postularse a la presidencia en 2028. En diálogo con Patrick Bet David, el famoso presentador y analista conservador analizó las próximas primarias republicanas y señaló que, para las aspiraciones del secretario de Estado, lo más inteligente sería no competir contra el vicepresidente JD Vance.

De cara al 2028, cuando Donald Trump ya esté fuera de la boleta debido al límite de dos mandatos como máximo, todas las miradas apuntan al vicepresidente y al secretario de Estado. Ambos han liderado con mucha distancia tanto en las encuestas de opinión como en las casas de apuestas.

En este contexto, el fundador de The Daily Wire habló con Bet David en PBD Podcast, donde fue consultado por las próximas primarias republicanas.

Shapiro dijo que, para Rubio, lo mejor sería evitar una primaria mano a mano con Vance, incluso si saliera victorioso: "Estas son tus opciones: si te postulas contra JD y pierdes, estás acabado. Si te postulas contra JD, ganas, pero es un ciclo electoral difícil y el país está buscando algo nuevo, y acabas perdiendo", expresó Shapiro.

"Si no te postulas, JD podría elegirte como su candidato a la vicepresidencia; si JD pierde, tú serás el siguiente. Si JD no te elige y pierde, también serás el siguiente", añadió.

Con este panorama, aseguró que Vance es el candidato mejor posicionado para convertirse en el nominado republicano a presidente en 2028: "A menos que el presidente retire su respaldo tácito a JD, la idea de que alguien se postule desde afuera y, ya sabes, pueda superar a JD en las primarias, creo que eso es probablemente una fantasía".

"De nuevo, no tengo nada en contra de JD Vance a nivel personal. No estoy de acuerdo con algunas de las posturas políticas que ha adoptado. Lo aliento a que adopte posturas políticas diferentes, tanto abiertamente como en privado. Él no está de acuerdo conmigo la mayor parte del tiempo. Esa es su prerrogativa. ¿No? Es un país libre", continuó.

No obstante, Shapiro dijo que Vance no sería el republicano mejor posicionado para imponerse en las elecciones generales. En su visión, Vance no sería capaz de superar los números de Trump entre los diferentes grupos demográficos. "No creo que haya ni un solo grupo en la política estadounidense con el que pueda superar a Trump", sentenció.