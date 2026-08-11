Florida se burla de las políticas izquierdistas de Mamdani, lo nombra “Desarrollador Económico del Año” y le da las gracias en Times Square

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2026

En Times Square, la Cámara de Comercio de Florida ha desplegado una valla publicitaria con un mensaje irónico dirigido al alcalde izquierdista de Nueva York, Zohran Mamdani: "Gracias por los empleos".

La Cámara ha lanzado una campaña en la que nombra al alcalde como "Desarrollador Económico del Año". Según la organización, se trata de un recordatorio de cómo los impuestos progresivos y las políticas socialistas están impulsando la salida de riqueza, empresas y familias hacia el Estado del Sol.

“Lo que hace el alcalde Mamdani es peligroso”

Mark Wilson, consejero delegado de la Cámara de Comercio de Florida, explicó a Fox News Digital que con esta campaña querían agradecer a Mamdani los empleos, las empresas y las personas que, según él, están siendo empujadas fuera de Nueva York y que en muchos casos terminan en Florida.

Wilson situó el mensaje en un momento de encrucijada para el país. Aseguró que Estados Unidos se construyó sobre la libertad y la libre empresa, y advirtió de que actualmente existe un impulso para limitar esas libertades y atacar ese modelo económico. “Eso nunca ha funcionado en ningún sitio y no funcionará en Estados Unidos”, afirmó.

El ejecutivo fue más lejos: “Lo que hace el alcalde Mamdani es peligroso para el país, ¿verdad? Es malo para los neoyorquinos. Es malo para Nueva York. Es muy perjudicial para el país". Según Wilson, Estados Unidos debe elegir entre la libre empresa, “que es sobre lo que se construyó Estados Unidos”, o un camino que, a su juicio, termina destruyéndola. El objetivo de la campaña, dijo, es precisamente “volver a centrar a Estados Unidos en la libre empresa”.

Los datos de la migración de riqueza Según la Cámara, citando datos de migración del IRS, Florida gana aproximadamente $2,4 millones en renta imponible neta cada hora, mientras Nueva York pierde unos $1,1 millones por hora.



Florida gana de media 551 residentes al día, frente a los 115 que pierde Nueva York diariamente. El presupuesto estatal de Nueva York es más del doble que el de Florida, y el presupuesto municipal de Nueva York supera en más de $8.000 millones al presupuesto entero del estado de Florida.



Bajar impuestos y recaudar más

Wilson subrayó el contraste con el modelo de Florida. Recordó que el estado ha bajado los impuestos más de 50 veces en los últimos 15 años y que, pese a ello, registra ingresos récord. “Cuando la economía crece, crecen los ingresos fiscales. Así funciona la libre empresa”, afirmó.

"¿Qué hacen personas como el alcalde Mamdani? Quieren subir los impuestos a los que se quedan, lo que solo acelera que la gente se marche de sitios como Nueva York", explicó Wilson.

El ejecutivo fue más contundente al referirse a las políticas que critica: “La agenda socialista suena loca porque es loca”. Según explicó, la campaña Free Enterprise Florida busca precisamente mostrar la diferencia entre un modelo basado en menos impuestos, menos Gobierno y más libertad, y otro que apuesta por subir impuestos y aumentar la regulación.

No se trata de celebrar la victoria

Wilson insistió, no obstante, en que Florida no busca hundir a Nueva York ni celebrar su propia victoria. “Aunque Florida esté ganando ahora, no queremos que Nueva York pierda”, aseguró.

El objetivo, dijo, es que otros estados digan “no” al giro hacia el socialismo y “sí” a las políticas sobre las que se fundó el país. “Esto no va de clavar el balón ni de mirar el marcador de Florida contra Nueva York. Se trata realmente de intentar salvar a nuestro país de la locura”.

En un comunicado enviado a Fox News Digital, un portavoz del Ayuntamiento respondió: “Por cualquier métrica, la economía de Nueva York bajo el alcalde Mamdani está tan fuerte como nunca”.