Taylor Swift logra que retiren sus canciones de los TikTok del equipo de Trump y la Casa Blanca

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2026

Varias canciones de Taylor Swift han sido eliminadas de publicaciones en TikTok vinculadas al presidente Donald Trump. La medida afecta tanto a la cuenta del equipo de campaña Team Trump como a la cuenta oficial de la Casa Blanca.

El vídeo de “August” se queda sin sonido

Uno de los vídeos más recientes, publicado a principios de agosto por Team Trump, mostraba a Donald y Melania Trump contemplando unos fuegos artificiales con la canción “August”, del álbum Folklore (2020), de fondo. El texto superpuesto decía: “Estado de ánimo porque es agosto y Donald Trump es tu presidente”, y el pie de foto añadía con ironía: “¡Estoy seguro de que a @Taylor Swift le va a encantar que usemos su canción!”.

Según informó Variety, el pasado viernes, usuarios de TikTok en Estados Unidos detectaron que el audio había desaparecido. En su lugar, la plataforma muestra el mensaje “Este sonido no está disponible”. Los comentarios se llenaron de reacciones celebrando la retirada: “TAYLOR QUITANDO EL AUDIO REINAAAA”.

Más canciones eliminadas

No es el único caso. Según Variety, también se ha eliminado el audio de un vídeo de noviembre de 2025 que utilizaba el tema “Father Figure”. Además, según Billboard, un montaje de la cuenta oficial de la Casa Blanca que incluía “The Fate of Ophelia” ha dejado de tener sonido.

Tras la retirada de las canciones, la cuenta Team Trump publicó otro vídeo en el que parodiaba la portada del disco Red, rebautizándolo como “Red (Trump’s Version)” y sugiriendo que Taylor Swift había escrito “todo un álbum sobre el color del Partido Republicano”. Ese audio también resultó no disponible.

Un enfrentamiento de años

Taylor Swift no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto. El enfrentamiento entre la artista y Trump se remonta a años atrás y se intensificó tras el apoyo de la cantante a Kamala Harris en las elecciones de 2024, cuando el presidente escribió en Truth Social: “¡I HATE TAYLOR SWIFT!”.