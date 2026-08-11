Un vuelo secreto, el Air Force One de señuelo: así esquivó Trump la amenaza iraní en Turquía

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump abandonó Turquía en secreto el pasado 8 de julio a bordo de un avión militar más pequeño debido a una amenaza de asesinato procedente del régimen iraní, según informó este lunes The Washington Post (WaPo).

En Ankara, Trump subió al Air Force One antiguo ante las cámaras y minutos después fue trasladado en secreto a un C-32A de la Fuerza Aérea mediante un camión de catering. El Air Force One quedó como señuelo con la prensa y parte del personal de la Casa Blanca a bordo, según un funcionario estadounidense y material revisado por el WaPo. El C-32A lo llevó a Reino Unido.

La amenaza iraní y el avión de Qatar

La amenaza iraní ya había sido mencionada por varios medios estadounidenses como el motivo por el que Trump no salió de Turquía en el nuevo Boeing 747-8 donado por Qatar, con el que había llegado al país para asistir a la cumbre de la OTAN.

En aquel momento, el presidente explicó que usaría el Boeing 747 más antiguo para que los militares estadounidenses destinados en una base aérea del Reino Unido pudieran visitar el nuevo avión.

The New York Times también informó que una amenaza de Irán motivó el cambio de aeronave. A los periodistas que viajaban en el Air Force One antiguo se les pidió mantener las persianas de las ventanillas cerradas, lo que generó sospechas adicionales sobre posibles preocupaciones de seguridad.

Dudas sobre la seguridad del jet qatarí

Según el Times, el intercambio de aviones también puso bajo escrutinio el jet regalado por Qatar, al no contar con las mismas características de seguridad que el aparato más antiguo, incluidas las defensas antimisiles. La familia real de Qatar donó el lujoso avión el año pasado, después de que Trump se quejara del estado de los dos Boeing 747 que servían como Air Force One desde 1990.

Ante las consultas de AFP sobre el reportaje del Washington Post, la Casa Blanca envió un comunicado del director de Comunicaciones, Steven Cheung, en el que defendió la seguridad del nuevo avión:

“El nuevo Air Force One es una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y de su equipo”, dijo Cheung.