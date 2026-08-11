Spotify identificará la música creada con inteligencia artificial

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2026

La plataforma de reproducción de música y podcasts Spotify anunció la incorporación de una nueva función con la que identificará todo el contenido que esté creado con inteligencia artificial (IA).

A través de un comunicado, la plataforma de origen sueco informó de que añadirá una etiqueta denominada "AI Persona" a todo aquel contenido que esté generado con esta tecnología. Una función que comenzará a aparecer en septiembre.

"Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta ver un perfil de artista que parece humano, para luego descubrir que se trata de un personaje generado por IA", afirmó Spotify. "Por eso, a partir de mediados de septiembre, empezaréis a ver una insignia de AI Persona en algunos perfiles de artistas".

"La insignia indica a los oyentes que la identidad de un artista puede haber sido generada por IA y que no representa a una persona real", agregó.

Con AI Persona, Spotify busca ser "la plataforma más transparente y confiable para escuchar música". En abril, lanzó su función "Verified by Spotify", que indica que un perfil ha sido revisado y cumple con el estándar de autenticidad