La Administración Trump logra la liberación de Robert Gilman, encarcelado en Rusia desde 2022

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2026

El Departamento de Estado (USDOS) confirmó la liberación del exmarine Robert Gilman, quien se encontraba encarcelado en Rusia desde 2022 acusado de actos de violencia, sin tener que ceder nada a cambio.

Gilman fue condenado por la justicia rusa a cuatro años y medio de prisión en 2022. Condena que se le amplió a diez años por supuestamente comportarse de manera violenta con el personal de la cárcel.

A través de un comunicado, la diplomacia estadounidense informó de que Gilman fue liberado para que pueda recibir un tratamiento médico en el país.

"Tras más de cuatro años de detención en Rusia, Robert Gilman regresa a casa para reunirse con su familia. El señor Gilman se suma a los más de 100 estadounidenses que el presidente Trump ha liberado durante su segundo mandato", señaló el USDOS, agregando la relevancia que ha tenido el enviado especial Steve Witkoff en la gestión de este caso.

Además, el departamento dirigido por el secretario Marco Rubio aseguró que la Administración Trump continúa luchando por conseguir el regreso inmediato de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente.

Trump admite negociaciones con Putin para liberar a Gilman

Respecto a este caso, el presidente Donald Trump reconoció haber dialogado con Vladímir Putin para lograr la liberación de Gilman.

"Tras mis conversaciones con el presidente Vladimir Putin, Rusia ha accedido a liberarlo, por motivos puramente humanitarios. Agradecemos esta decisión y el hecho de que Rusia no haya pedido a nadie a cambio", escribió Trump en Truth Social, añadiendo como anécdota que lo único que ha pedido Gilman es "una buena hamburguesa con queso" cuando aterrice en el país.

Gilman aterrizará en las próximas horas en la Base Aérea de Andrews (Washington DC), donde será recibido por sus familiares y por representantes de la Administración Trump.