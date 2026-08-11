El mercado inmobiliario de segunda mano retrocede en julio debido a las tasas hipotecarias

Las ventas de viviendas de segunda mano cayeron en julio. Imagen de archivoAFP.

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2026

La venta de viviendas de segunda mano cayó en julio, en línea con las expectativas, debido principalmente a las tasas de interés hipotecarias.

Según informó la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) en un comunicado, el mes pasado se vendieron 4,06 millones de viviendas de segunda mano, lo que implica un descenso de un 1,7% respecto a las comercializadas en junio.

"Las ventas de viviendas se han mantenido notablemente estables, incluso con el impacto del aumento de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios en los últimos meses", resumió el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

En estos momentos, el crédito hipotecario a 30 años —el más usual— se sitúa en una media del 6,69%. "No cabe duda de que el mercado inmobiliario prosperaría si los tipos de interés hipotecarios medios volvieran a rondar el 6%", afirmó Yun.

El precio medio de venta de una vivienda de segunda mano fue de 434.100 dólares en julio.

A pesar de este descenso, el economista jefe de la NAR detalló que las ventas de viviendas de segunda mano se han incrementado en un 2,4% en lo que va de año respecto a los datos de 2025.