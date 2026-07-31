El Consejo de Paz de Trump alcanza un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y abre la puerta a la paz en Gaza

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de julio, 2026

El presidente Donald Trump anunció este jueves que su denominado "Consejo para la Paz" alcanzó finalmente un acuerdo que contempla el desarme total de la organización terrorista Hamás y de todos los demás grupos armados que operan en Gaza, calificando el pacto como un importante avance en los esfuerzos para poner fin al conflicto entre Israel y el grupo criminal palestino.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el acuerdo representa un paso significativo para la implementación de su plan de paz de 20 puntos para Gaza y que abriría el camino hacia una nueva estructura de gobierno en el territorio. Según explicó el mandatario republicano, el acuerdo prevé un proceso de desarme por fases, tras el cual las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza. La responsabilidad de la seguridad sería asumida entonces por una Fuerza Internacional de Estabilización que trabajaría junto con una nueva fuerza policial palestina.

“Hoy, el Consejo para la Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Se trata de un paso monumental hacia una PAZ y una SEGURIDAD duraderas. Este acuerdo constituye un paso fundamental para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo Gobierno palestino que trabajará estrechamente con el Consejo para la Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel tendrá la seguridad que merece, con Gaza dejando de ser utilizada como base para ataques terroristas. Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus habitantes y para sus vecinos”, escribió Trump.

El presidente también atribuyó a Egipto, Catar y Turquía un papel clave en la mediación de las negociaciones y comparó la situación actual con la de hace un año, cuando el conflicto alcanzaba uno de sus momentos más intensos. “Hace un año había una guerra violenta y devastadora, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado un progreso histórico y todavía queda mucho trabajo por hacer. Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Catar y Turquía— por sus importantes esfuerzos y, especialmente, a mi extraordinario equipo, cuyo trabajo incansable hizo posible este avance histórico. ¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre NO podrá reconstruirse! Bajo este acuerdo, Gaza finalmente quedará en manos de un nuevo Gobierno palestino que sirva a su PUEBLO”, destacó en su publicación.

Horas antes de esta publicación, varios medios señalaron que las negociaciones celebradas en El Cairo entre representantes de Hamás y mediadores regionales habían registrado importantes avances en torno a una propuesta impulsada por Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque funcionarios israelíes indicaron que los términos discutidos seguían siendo insatisfactorios desde la perspectiva del Estado judío.