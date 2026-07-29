Así será el nuevo aeropuerto Dulles: Trump presenta un plan de más de USD 20.000 millones

Publicado por Joaquín Núñez 29 de julio, 2026

Donald Trump presentó este miércoles un plan para transformar y modernizar el Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD). Desde el Salón Oval y junto con el secretario de Transporte, Sean Duffy, el presidente explicó el proyecto más de 20.000 millones es de dólares para convertir al IAD en un aeropuerto "de clase mundial".

Según un comunicado del Departamento de Transporte (DOT), la reforma contempla la renovación o construcción de más de 5 millones de pies cuadrados de infraestructura aeroportuaria. Entre las principales obras se encuentran el reemplazo de las terminales C y D por nuevas terminales con mayor capacidad para recibir aeronaves, la ampliación del sistema AeroTrain y la construcción de un túnel peatonal central que permitirá eliminar gradualmente los tradicionales 'mobile lounges', que transportan a los pasajeros entre las terminales.

Además, el plan incluye la modernización de las áreas de check-in y de los controles de seguridad, la incorporación de un nuevo sistema de manejo de equipaje para reducir los tiempos de espera, la ampliación de las salas VIP, una nueva instalación para Aduanas y control migratorio y mejoras en el área de llegadas internacionales.

El proyecto será desarrollado bajo un esquema público-privado por el DOT, la Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) y United Airlines. Según la agencia, desde la apertura de la licitación se revisaron más de 30 propuestas de reforma por parte de desarrolladores, arquitectos e ingenieros.

Durante el evento de presentación del proyecto en la Casa Blanca, el presidente Trump remarcó que se trata de una reforma "necesaria" y "otro paso más en nuestros esfuerzos continuos por hacer que Washington DC vuelva a ser un lugar seguro y hermoso".

"Durante años, Estados Unidos ha visto cómo otras grandes ciudades del mundo recibían a los viajeros con aeropuertos grandiosos y modernos; sin embargo, el último gran aeropuerto construido en Estados Unidos fue el de Denver en 1995, así que estamos haciendo algo con Dulles que, creo, lo convertirá tal vez en el mejor del mundo", expresó el presidente desde el Salón Oval.

"Esto es una iniciativa bipartidista. Mucha gente, ya sea republicana o demócrata, detesta la forma en que funciona Dulles, así que todos nos hemos unido y estamos construyendo para Estados Unidos y para el futuro. Va a ser el aeropuerto más importante de nuestro país", añadió el secretario Duffy.

Inaugurado en 1962 y ubicado a unos 42 kilómetros de Washington DC, el IAD es la principal puerta de entrada internacional para la capital estadounidense. Operado por la Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA), funciona como uno de los principales centros de operaciones de United Airlines y recibe cerca de 30 millones de pasajeros al año.

Las obras se ejecutarán por etapas para evitar interrupciones en las operaciones del aeropuerto. Aunque las autoridades no difundieron un cronograma definitivo, se espera que la transformación se extienda durante varios años.