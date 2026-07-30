Trump cuestiona el indulto de Fauci mientras Rand Paul busca declararlo en desacato: ¿qué podría pasar?

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de julio, 2026

El presidente Donald Trump cuestionó públicamente este miércoles la decisión del expresidente Joe Biden de conceder un indulto al Dr. Anthony Fauci, poco después de que el exfuncionario de salud invocara la Quinta Enmienda en numerosas ocasiones durante una audiencia del Senado que examinó la respuesta del Gobierno federal a la pandemia de COVID-19. Antes de dejar el cargo, Biden concedió a Fauci un amplio indulto que abarca cualquier posible delito federal presuntamente cometido entre el 1 de enero de 2014 y el 20 de enero de 2025. El indulto llegó aproximadamente dos años después de que Fauci se retirara del servicio público, poniendo fin a una trayectoria de 38 años al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval, Trump destacó el amplio poder constitucional que tienen los presidentes para otorgar indultos. “Dicen que lo más poderoso que tiene un presidente es el poder del indulto. Así que Biden lo indultó, y yo respeto eso. Sé lo poderoso que es. ... Dicen que es, literalmente, lo más poderoso que tiene un presidente”, explicó Trump, quien cuestionó si el indulto había sido firmado personalmente por su predecesor. “Probablemente este no lo firmó él. Así que no puedo decirles cuál es la ley. He oído que hay que tener muchas pruebas, que se necesitan cartas y todo tipo de cosas”.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Fauci compareciera ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en una audiencia que se prolongó durante más de tres horas. Durante la sesión, el exfuncionario invocó en 111 ocasiones su derecho, amparado por la Quinta Enmienda, a no autoincriminarse, mientras legisladores republicanos cuestionaban su gestión de la pandemia.

¿Qué significa, desde un punto de vista legal, declarar a Fauci en desacato?

Antes de la audiencia, el presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, publicó miles de páginas del diario personal de Fauci correspondientes al período comprendido entre 2019 y 2022, que abarca los años más críticos de la pandemia. En su declaración inicial, Fauci acusó a Paul de intentar construir un caso penal en su contra y aseguró que esa era la razón por la que decidió no responder a las preguntas de los legisladores. Tras la audiencia, Paul anunció que buscará la próxima semana una votación en el comité para declarar a Fauci en desacato al Congreso.

Si bien la amenaza del senador por Kentucky de declarar a Fauci en desacato al Congreso tiene un importante peso político, varios especialistas han explicado que, en este tipo de casos, esto no implica automáticamente consecuencias penales, al haber invocado la Quinta Enmienda, la cual protege a cualquier persona de verse obligada a declarar si sus respuestas podrían incriminarla. Si ese derecho fue invocado correctamente, negarse a responder no constituye, por sí solo, desacato.

Aunque el comité del Senado apruebe una resolución de desacato, todavía serían necesarios varios pasos: el pleno del Senado tendría que respaldarla y, posteriormente, el caso podría remitirse al Departamento de Justicia, el cual no está obligado a presentar cargos y evaluaría si existe fundamento legal para hacerlo. Asimismo, el indulto concedido por Biden no elimina automáticamente el derecho de Fauci a acogerse a la Quinta Enmienda. Expertos legales han explicado que ese derecho puede seguir siendo válido si sus respuestas pudieran exponerlo a otros riesgos legales no cubiertos por el indulto.

Si bien es cierto que la amenaza de Paul representa el inicio de un proceso legislativo, esto no significa que Fauci vaya a ser procesado o condenado. Si su invocación de la Quinta Enmienda fue legalmente válida, cualquier intento de sancionarlo por desacato enfrentaría importantes obstáculos jurídicos.