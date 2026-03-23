James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, vuelve a utilizar la religión para defender sus postulados radicales: "Dios está más allá del género"

Publicado por Williams Perdomo 23 de marzo, 2026

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, reiteró sus comentarios polémicos sobre Dios durante su aparición el pasado jueves en el podcast The Bulwark. Defendió el comentario como político y teológico.

En ese sentido, el demócrata insistió en su posición de que "Dios está por encima del género". Además, reconoció que su comentario fue polémico. En ese sentido, reconoció haber hecho esa declaración durante un discurso en la legislatura de Texas en 2021, donde dijo que "Dios no es binario" en una crítica a la legislación republicana centrada en los deportes juveniles y los niños transgénero.

"Si bien puede resultar provocador desde el punto de vista político, no creo que sea controvertido desde el punto de vista teológico. La mayoría de los cristianos creen que Dios está por encima del género", dijo Talarico durante el podcast que fue reseñado por Fox News.

El demócrata fue más allá y citó al apóstol Pablo para justificar su posición: "En Cristo no hay ni hombre ni mujer. Así que, si tienen algún problema con lo que he dicho, no lo discutan conmigo, sino con el apóstol Pablo".