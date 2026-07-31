La Casa Blanca atribuye el colapso migratorio en Ceuta a las políticas de extrema izquierda del gobierno de España

Migrantes llegando a la costa del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras nadar alrededor de la valla fronteriza entre Marruecos y España, en Ceuta, el 30 de julio de 2026.LUCIA DIAZ / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de julio, 2026

La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" aplicadas por el gobierno de España la grave situación migratoria que se vive en la ciudad autónoma de Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos han ingresado de forma irregular bordeando el espigón fronterizo.

La advertencia del ejecutivo estadounidense se produce en medio de una escalada de la crisis humanitaria y de seguridad en el enclave norteafricano.

La postura de la administración de Donald Trump fue transmitida en declaraciones exclusivas a la agencia EFE por la portavoz de la Casa Blanca, Ana Kelly. Desde Washington remarcaron que el modelo progresista de gestión de fronteras y la permisividad frente a la migración masiva ponen en riesgo directo la estabilidad institucional de las naciones europeas.

Advertencia explícita a Madrid frente al avance globalista

En su pronunciamiento oficial, la portavoz del gobierno estadounidense subrayó las advertencias previas del presidente Trump sobre la fragilidad de las fronteras abiertas y la falta de controles estrictos en los puntos de acceso a suelo europeo.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", afirmó Kelly en representación de la Casa Blanca.

Las críticas desde Washington apuntan directamente a la agenda ideológica del ejecutivo español, señalando que la falta de firmeza en la protección fronteriza termina por incentivar la actuación de mafias de tráfico humano y el desbordamiento de las capacidades del Estado.

Cifra récord de muertes en la frontera sur europea

La reacción de la Casa Blanca coincide con el repunte de víctimas mortales registradas en el perímetro fronterizo.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de rescate marítimo informaron de la recuperación de 14 cuerpos sin vida en aguas de Ceuta en un lapso de solo 24 horas, como resultado de intentos desesperados por acceder a nado a territorio español desde la costa marroquí.

Con estos últimos hallazgos, la cifra de extranjeros fallecidos en la zona asciende a 44 en lo que va de año, rozando ya la totalidad de decesos documentados en todo el año anterior, cuando se contabilizaron 46 víctimas.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo mantienen operativos continuos de patrullaje ante el constante flujo de personas que intentan rebasar los límites territoriales.