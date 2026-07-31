Giorgia Meloni evalúa suspender el espacio Schengen y bloquear el paso con España tras la invasión en Ceuta

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de julio, 2026

La crisis migratoria en Ceuta ha desatado una profunda fractura diplomática entre Roma y Madrid.

El Gobierno italiano anunció este jueves que se encuentra analizando "medidas extraordinarias" para blindar su territorio, incluyendo la posibilidad de suspender de forma temporal las garantías de libre circulación del Tratado de Schengen respecto a España, como respuesta a la falta de contención en las fronteras de la nación ibérica.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fijó la postura de su administración a través de sus canales oficiales tras sostener reuniones de trabajo con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. La mandataria calificó de "impactantes" las imágenes registradas en la frontera norteafricana y reiteró el compromiso de su gestión con el control estricto de las fronteras europeas.

"Medidas extraordinarias" para proteger la seguridad nacional

En sus declaraciones, la jefa del ejecutivo italiano argumentó que la falta de firmeza frente a la migración descontrolada representa un riesgo directo para la estabilidad del continente, justificando el recurso a mecanismos de excepción contemplados en la normativa comunitaria.

"Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas", afirmó Meloni.

Asimismo, la primera ministra confirmó que el Gabinete se encuentra "convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España".

La determinación de la líder italiana fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo a la labor del Ministerio del Interior.

Tajani advirtió que la inmigración irregular constituye un peligro para la seguridad nacional y señaló que las medidas de flexibilización aprobadas por el Ejecutivo de Madrid terminan por incentivar la actuación de las redes de tráfico de personas.

Escalada diplomática y rechazo del ejecutivo español

La reacción del gobierno de España ante los planteamientos de la administración italiana no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, anunció la convocatoria urgente del embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, para transmitirle el malestar oficial de la administración socialista.

A través de un comunicado en la red social X, Albares calificó las advertencias del gabinete italiano como un ejercicio de "demagogia partidista" e impropias de un Estado socio dentro del bloque comunitario. El canciller español sostuvo que la situación en la frontera de Ceuta deriva de pronunciamientos judiciales internos del Tribunal Supremo sobre el tratamiento de las entradas marítimas y no de las iniciativas legislativas en materia migratoria.

A pesar del cruce de acusaciones, las autoridades italianas no han detallado la fecha en que formalizarán la solicitud ante las instituciones de la Unión Europea para la restauración de los controles fronterizos intercontinentales.